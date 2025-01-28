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Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте - РИА Новости, 28.01.2025
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02:43 28.01.2025 (обновлено: 10:02 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995812183.html
Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте
Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте - РИА Новости, 28.01.2025
Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте
Читатели французской газеты Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского о холокосте. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:43:00+03:00
2025-01-28T10:02:00+03:00
в мире
франция
украина
освенцим
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского о холокосте.Ранее в понедельник, в День памяти жертв холокоста и юбилей освобождения концлагеря в Освенциме, глава киевского режима заявил, что память об уничтожении евреев в годы Второй мировой войны стала ослабевать."Зеленский пользуется памятной датой освобождения Освенцима, чтобы повыступать с речами. Но сам на Украине поддерживает культ (Степана. — Прим. ред.) Бандеры, одного из тех, кто несет ответственность за холокост на украинской территории", — возмутился один из читателей"Зе, постыдился бы. &lt;...&gt; Самые большие погромы происходили на территории Украины, а в рядах украинской армии до сих пор есть подразделения, которые с гордостью носят нацистскую символику", — написал второй."Конечно, ведь Зеленский, отменивший выборы, может опереться на такой полк, как, например, Азов*, чтобы защищать свои "ценности", — сыронизировал третий."Зеленский предпочел промолчать, что Освенцим освободила русская армия", — обратил внимание четвертый."Зеленскому, который является не только мафиози, но и ревизионистом, лучше бы успокоиться. С 1941 по 1945-й вместе с немцами воевали 250 тысяч украинцев", — отметил пятый читатель.Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау в районе польского города Освенцим. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979-м бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html
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в мире, франция, украина, освенцим, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Освенцим, Владимир Зеленский
Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте

Заявление Зеленского о холокосте раскритиковали во Франции

© AP Photo / Czarek SokolowskiФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского о холокосте.
Ранее в понедельник, в День памяти жертв холокоста и юбилей освобождения концлагеря в Освенциме, глава киевского режима заявил, что память об уничтожении евреев в годы Второй мировой войны стала ослабевать.
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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"Зеленский пользуется памятной датой освобождения Освенцима, чтобы повыступать с речами. Но сам на Украине поддерживает культ (Степана. — Прим. ред.) Бандеры, одного из тех, кто несет ответственность за холокост на украинской территории", — возмутился один из читателей
"Зе, постыдился бы. <...> Самые большие погромы происходили на территории Украины, а в рядах украинской армии до сих пор есть подразделения, которые с гордостью носят нацистскую символику", — написал второй.
"Конечно, ведь Зеленский, отменивший выборы, может опереться на такой полк, как, например, Азов*, чтобы защищать свои "ценности", — сыронизировал третий.
Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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"Зеленский предпочел промолчать, что Освенцим освободила русская армия", — обратил внимание четвертый.
"Зеленскому, который является не только мафиози, но и ревизионистом, лучше бы успокоиться. С 1941 по 1945-й вместе с немцами воевали 250 тысяч украинцев", — отметил пятый читатель.
Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау в районе польского города Освенцим. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979-м бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанк

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

© РИА Новости / Игнатович Ольга
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1 из 13
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

© РИА Новости / Б.Фишман
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2 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

Первые заключенные транспортируются в Освенцим

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

© РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

Скамья для экзекуций

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

Крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
5 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

Бараки концлагеря Освенцим

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

© РИА Новости / Владимир Юдин
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6 из 13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

Женщины в бараках Освенцима

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
7 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

Концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц)

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
8 из 13
© Getty Images / Sovfoto

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

Освобождение концентрационного лагеря Освенцим

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

© Getty Images / Sovfoto
9 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

© РИА Новости / Владимир Юдин
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10 из 13
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Б.Фишман
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11 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

Похороны узников концлагеря Освенцим

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
12 из 13
© Getty Images / ullstein bild Dtl.

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

Вход в концентрационный лагерь Освенцим после освобождения

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
13 из 13

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

© РИА Новости / Игнатович Ольга
Перейти в медиабанк
1 из 13

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

© РИА Новости / Б.Фишман
Перейти в медиабанк
2 из 13

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
5 из 13

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
6 из 13

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
7 из 13

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
8 из 13

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

© Getty Images / Sovfoto
9 из 13

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
10 из 13

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Б.Фишман
Перейти в медиабанк
11 из 13

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
12 из 13

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
13 из 13
 
В миреФранцияУкраинаОсвенцимВладимир Зеленский
 
 
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