https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995812183.html

Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте

Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте - РИА Новости, 28.01.2025

Во Франции пришли в ярость после заявления Зеленского о холокосте

Читатели французской газеты Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского о холокосте. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:43:00+03:00

2025-01-28T02:43:00+03:00

2025-01-28T10:02:00+03:00

в мире

франция

украина

освенцим

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Figaro раскритиковали заявление Владимира Зеленского о холокосте.Ранее в понедельник, в День памяти жертв холокоста и юбилей освобождения концлагеря в Освенциме, глава киевского режима заявил, что память об уничтожении евреев в годы Второй мировой войны стала ослабевать."Зеленский пользуется памятной датой освобождения Освенцима, чтобы повыступать с речами. Но сам на Украине поддерживает культ (Степана. — Прим. ред.) Бандеры, одного из тех, кто несет ответственность за холокост на украинской территории", — возмутился один из читателей"Зе, постыдился бы. <...> Самые большие погромы происходили на территории Украины, а в рядах украинской армии до сих пор есть подразделения, которые с гордостью носят нацистскую символику", — написал второй."Конечно, ведь Зеленский, отменивший выборы, может опереться на такой полк, как, например, Азов*, чтобы защищать свои "ценности", — сыронизировал третий."Зеленский предпочел промолчать, что Освенцим освободила русская армия", — обратил внимание четвертый."Зеленскому, который является не только мафиози, но и ревизионистом, лучше бы успокоиться. С 1941 по 1945-й вместе с немцами воевали 250 тысяч украинцев", — отметил пятый читатель.Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау в районе польского города Освенцим. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979-м бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.Полный текст статьи и комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250127/polsha-1995609248.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

франция

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освенцим

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в мире, франция, украина, освенцим, владимир зеленский