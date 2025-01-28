https://ria.ru/20250128/vzryvy-1995808689.html
В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы
В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.01.2025
В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы
В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:49:00+03:00
2025-01-28T00:49:00+03:00
2025-01-28T00:59:00+03:00
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сумы
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, сообщает издание "Страна.ua".В Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога."Сообщают о взрывах в Кривом Роге и Сумах", — пишет издание.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Сумы, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Украина
В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы
В Кривом Роге и Сумах после воздушной тревоги прогремели взрывы