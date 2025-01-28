https://ria.ru/20250128/vzryvy-1995808689.html

В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы

В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.01.2025

В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы

В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T00:49:00+03:00

2025-01-28T00:49:00+03:00

2025-01-28T00:59:00+03:00

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сумы

вооруженные силы украины

россия

сумская область

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Кривом Роге и Сумах прогремели взрывы, сообщает издание "Страна.ua".В Днепропетровской и Сумской областях объявлена воздушная тревога."Сообщают о взрывах в Кривом Роге и Сумах", — пишет издание.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

сумы

россия

сумская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, сумы, вооруженные силы украины, россия, сумская область, украина