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СК начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Приамурье

СК начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Приамурье - РИА Новости, 28.01.2025

СК начал проверку после взрыва на маслоэкстракционном заводе в Приамурье

Доследственная проверка начата по факту взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщило СУСК России по РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:49:00+03:00

2025-01-28T13:49:00+03:00

2025-01-28T13:49:00+03:00

происшествия

белогорск

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту взрыва в производственном помещении на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщило СУСК России по региону. "По факту технологического инцидента в городе Белогорск следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел хлопок силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Спасатели МЧС России ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании. Прокуратура Белогорска также организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

белогорск

россия

амурская область

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происшествия, белогорск, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)