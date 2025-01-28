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В Амурской области прогремел взрыв в производственном помещении
В Амурской области прогремел взрыв в производственном помещении - РИА Новости, 28.01.2025
В Амурской области прогремел взрыв в производственном помещении
Взрыв прогремел в Белогорске Амурской области в производственном помещении, под завалами может находиться один пострадавший, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:55:00+03:00
2025-01-28T11:55:00+03:00
2025-01-28T12:26:00+03:00
происшествия
белогорск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в Белогорске Амурской области в производственном помещении, под завалами может находиться один пострадавший, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Амурской области сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в производственном помещении. В Белогорске в результате нарушения технологического процесса произошел хлопок на седьмом этаже здания. В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены. Технологический процесс приостановлен.", - говорится в публикации.По данным ведомства, сотрудники смогли эвакуироваться сами. Сейчас спасатели продолжают поиски человека, который, по предварительным данным, может быть под завалами.
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белогорск
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа МЧС на месте взрыва в Амурской области
Работа МЧС на месте взрыва в Амурской области
2025-01-28T11:55
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Амурской области прогремел взрыв в производственном помещении
В Белогорске Амурской области прогремел взрыв в производственном помещении