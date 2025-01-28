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Саратовские власти выплатят по 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Саратовские власти выплатят по 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ - РИА Новости, 28.01.2025

Саратовские власти выплатят по 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

Более 100 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Саратовской области получат к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей из регионального бюджета,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:45:00+03:00

2025-01-28T16:45:00+03:00

2025-01-28T18:48:00+03:00

россия

саратовская область

общество

роман бусаргин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

день победы. подготовка к празднику

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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Более 100 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Саратовской области получат к 80-летию Победы по 80 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. "В правительстве Саратовской области 28 января состоялось очередное заседание областного организационного комитета "Победа". На мероприятии обсуждалась подготовка к празднованию 80-летия Победы. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что принято решение: участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Саратовской области, помимо федеральной выплаты, установленной указом президента, дополнительно получат региональную - 80 тысяч рублей. Речь идет о 90 фронтовиках и 19 инвалидах ВОВ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, глава региона напомнил муниципальным властям о необходимости завершить к 1 марта работу по присвоению участникам Великой Отечественной войны статуса почетного жителя.

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саратовская область

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россия, саратовская область, общество, роман бусаргин, великая отечественная война (1941-1945), день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне