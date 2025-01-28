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Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
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13:30 28.01.2025 (обновлено: 13:50 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/volodin-1995895098.html
Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов
Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов
Все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:30:00+03:00
2025-01-28T13:50:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании. "Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности", — сказал он. Сегодня стало известно, что депутаты разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также производство этих жидкостей и устройств для их потребления. По словам Володина, этот документ стал инициативой всей Госдумы.В середине января спикер Госдумы провел в Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета вейпов. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что ее ведомство также полностью поддерживает законопроект.Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Теперь документ рассмотрят сенаторы, конституционный комитет Совета Федерации уже поддержал его.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, общество
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Все фракции Госдумы поддержали инициативу о полном запрете вейпов

Володин: все фракции Госдумы поддерживают инициативу о полном запрете вейпов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности", — сказал он.
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Проголосовали:34308
28 января 2023, 08:37
Сегодня стало известно, что депутаты разработали законопроект, запрещающий в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также производство этих жидкостей и устройств для их потребления. По словам Володина, этот документ стал инициативой всей Госдумы.
В середине января спикер Госдумы провел в Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета вейпов. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что ее ведомство также полностью поддерживает законопроект.
Кроме того, 21 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от полутора до двух миллионов рублей. Теперь документ рассмотрят сенаторы, конституционный комитет Совета Федерации уже поддержал его.
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