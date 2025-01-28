https://ria.ru/20250128/vodorosli-1995932486.html
Российские ученые нашли новый вид уникальных водорослей на Байкале
Российские ученые нашли новый вид уникальных водорослей на Байкале - РИА Новости, 28.01.2025
Российские ученые нашли новый вид уникальных водорослей на Байкале
Российские ученые обнаружили ранее неизученный эндемичный вид водорослей рода Draparnaldioides на Байкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:10:00+03:00
2025-01-28T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские ученые обнаружили ранее неизученный эндемичный вид водорослей рода Draparnaldioides на Байкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал". "Байкальский музей Сибирского отделения РАН по изучению эндемичных водорослей завершил годовой проект по изучению редких, исчезающих видов флоры Байкальской природной территории. Исследовательская работа привела среди прочего к потрясающему результату – ученые предположительно выделили новый вид водорослей: Ольхонский морфотип Draparnaldioides. Ранее он не был представлен ни в одном из научных исследований", - говорится в сообщении. Уточняется, что он может оказаться десятым видом данного рода, девять других видов еще в 1920-х годах описал советский ботаник Константин Мейер. Ученые отметили, что водоросли Draparnaldioides играют важную роль в жизни Байкала и образуют целый растительный пояс.
https://ria.ru/20241128/nauka-1986057608.html
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байкал, российская академия наук, россия
Наука, Байкал, Российская академия наук, Россия
Российские ученые нашли новый вид уникальных водорослей на Байкале
Российские ученые нашли уникальные водоросли рода Draparnaldioides на Байкале