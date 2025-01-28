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Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Рады - РИА Новости, 28.01.2025
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15:06 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995929362.html
Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Рады
Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Рады - РИА Новости, 28.01.2025
Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Рады
Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского, считает выехавший из страны депутат Рады Артем... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:06:00+03:00
2025-01-28T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского, считает выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук. "Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас на фронте воюют менее 300 тысяч человек, около 30 тысяч ежемесячно дезертируют. Потери ВСУ в месяц – около 10-15 тысяч, около 15 тысяч мобилизуют. "Итог: 45 тысяч в месяц потери армии. Пятнадцатитысячный "призыв" я даже не беру в расчет – это просто бред! Если даже брать 300 тысяч (численность военнослужащих на фронте – ред.) за реальную цифру, то это войны на шесть месяцев, а реально – на три", - добавил Дмитрук. Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украина может исчезнуть уже через год, заявил депутат Рады

Дмитрук: Украина может исчезнуть через год, если не прекратить террор Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского, считает выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук.
"Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас на фронте воюют менее 300 тысяч человек, около 30 тысяч ежемесячно дезертируют. Потери ВСУ в месяц – около 10-15 тысяч, около 15 тысяч мобилизуют. "Итог: 45 тысяч в месяц потери армии. Пятнадцатитысячный "призыв" я даже не беру в расчет – это просто бред! Если даже брать 300 тысяч (численность военнослужащих на фронте – ред.) за реальную цифру, то это войны на шесть месяцев, а реально – на три", - добавил Дмитрук.
Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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