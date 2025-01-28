https://ria.ru/20250128/ubiystvo-1995926630.html

Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор

Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 28.01.2025

Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор

Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T14:55:00+03:00

2025-01-28T15:10:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу, изменить в апелляции срок своего заключения фигурант не смог, следует из данных картотеки Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. "Вынесено решение: судебный акт оставлен без изменения", – говорится в сообщении. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала - разозлившись, он задушил жертву и похитил ее телефон. Свердловский областной суд 22 октября 2024 года приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже, гособвинение просило тогда для него 22 года колонии. Фигурант был признан вменяемым, сознался он только в краже телефона. Позднее прокурор и защитник Голикова подали апелляционные жалобы на приговор. Как поясняли РИА Новости в областной прокуратуре, в апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. После итогового заседания отец погибшей Александр Ильиных рассказывал журналистам, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Ильиных сообщал, что ранее правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза.

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995724365.html

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происшествия, каменск-уральский, санкт-петербург, екатеринбург, свердловский областной суд, россия