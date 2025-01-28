Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор
Убившего и изнасиловавшего девушку в Каменске-Уральском осудили на 21 год
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу, изменить в апелляции срок своего заключения фигурант не смог, следует из данных картотеки Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
«
"Вынесено решение: судебный акт оставлен без изменения", – говорится в сообщении.
Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала - разозлившись, он задушил жертву и похитил ее телефон.
Свердловский областной суд 22 октября 2024 года приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже, гособвинение просило тогда для него 22 года колонии. Фигурант был признан вменяемым, сознался он только в краже телефона.
Позднее прокурор и защитник Голикова подали апелляционные жалобы на приговор. Как поясняли РИА Новости в областной прокуратуре, в апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины.
После итогового заседания отец погибшей Александр Ильиных рассказывал журналистам, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Ильиных сообщал, что ранее правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза.
Жителя Екатеринбурга осудили за взрослые игры с дочкой и ее подругой
6 ноября 2024, 13:12