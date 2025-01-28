Рейтинг@Mail.ru
Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 28.01.2025 (обновлено: 15:10 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ubiystvo-1995926630.html
Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор
Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор - РИА Новости, 28.01.2025
Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор
Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:55:00+03:00
2025-01-28T15:10:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
санкт-петербург
екатеринбург
свердловский областной суд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу, изменить в апелляции срок своего заключения фигурант не смог, следует из данных картотеки Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. "Вынесено решение: судебный акт оставлен без изменения", – говорится в сообщении. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала - разозлившись, он задушил жертву и похитил ее телефон. Свердловский областной суд 22 октября 2024 года приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже, гособвинение просило тогда для него 22 года колонии. Фигурант был признан вменяемым, сознался он только в краже телефона. Позднее прокурор и защитник Голикова подали апелляционные жалобы на приговор. Как поясняли РИА Новости в областной прокуратуре, в апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. После итогового заседания отец погибшей Александр Ильиных рассказывал журналистам, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Ильиных сообщал, что ранее правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза.
https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995724365.html
https://ria.ru/20241106/ekaterinburg-1982184976.html
каменск-уральский
санкт-петербург
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11d78a7a3ee4d76938338fc780e8ef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, санкт-петербург, екатеринбург, свердловский областной суд, россия
Происшествия, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Свердловский областной суд, Россия
Велосипедист, задушивший девочку на Урале, не смог обжаловать приговор

Убившего и изнасиловавшего девушку в Каменске-Уральском осудили на 21 год

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Приговор Эдуарду Голикову, осужденному на 21 год колонии за покушение на изнасилование и убийство 16-летней девушки в Каменске-Уральском, вступил в силу, изменить в апелляции срок своего заключения фигурант не смог, следует из данных картотеки Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
«
"Вынесено решение: судебный акт оставлен без изменения", – говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек
12:43
Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге в лесопарке. По данным следствия, 35-летний Эдуард Голиков увидел незнакомку и стал преследовать ее на велосипеде. Изнасиловать девочку не удалось, поскольку она оказала сопротивление и громко кричала - разозлившись, он задушил жертву и похитил ее телефон.
Свердловский областной суд 22 октября 2024 года приговорил Голикова к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима по делу о покушении на изнасилование, убийстве и краже, гособвинение просило тогда для него 22 года колонии. Фигурант был признан вменяемым, сознался он только в краже телефона.
Арест мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и детей в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Марий Эл арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и детей
Вчера, 15:42
Позднее прокурор и защитник Голикова подали апелляционные жалобы на приговор. Как поясняли РИА Новости в областной прокуратуре, в апелляционном представлении надзорное ведомство указало, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины.
После итогового заседания отец погибшей Александр Ильиных рассказывал журналистам, что изначально Голиков признавался в преступлении, а в суде отказался от своих слов. Ильиных сообщал, что ранее правоохранительные органы озвучивали причину смерти дочери как передозировку наркотиками, но в ее анализах не нашли запрещенных веществ, поэтому и понадобилась эксгумация и еще одна экспертиза.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Жителя Екатеринбурга осудили за взрослые игры с дочкой и ее подругой
6 ноября 2024, 13:12
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСанкт-ПетербургЕкатеринбургСвердловский областной судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала