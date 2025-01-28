https://ria.ru/20250128/timchenko-1995997313.html

Член Совфеда Некрасов досрочно сложил полномочия

Член Совфеда Некрасов досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 28.01.2025

Член Совфеда Некрасов досрочно сложил полномочия

Сенатор от исполнительного органа госвласти Архангельской области Александр Некрасов досрочно слагает полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:26:00+03:00

2025-01-28T20:26:00+03:00

2025-01-28T20:26:00+03:00

россия

совет федерации рф

архангельская область

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Сенатор от исполнительного органа госвласти Архангельской области Александр Некрасов досрочно слагает полномочия по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос в среду, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Срок окончания полномочий Некрасова - сентябрь 2025 года. Он входит в комитет Совфеда по регламенту. "Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко. По его словам, этот вопрос законодатели рассмотрят на пленарном заседании палаты в среду. На сайте Совета Федерации этот вопрос значится в повестке заседания.

https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990482343.html

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россия, совет федерации рф, архангельская область, вячеслав тимченко