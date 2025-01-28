https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html

В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов

В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов - РИА Новости, 28.01.2025

В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов

Около 11 переломов нашли у маленькой тигрицы, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, при этом... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:39:00+03:00

2025-01-28T14:39:00+03:00

2025-01-28T15:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Около 11 переломов нашли у маленькой тигрицы, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, при этом животному не требуются хирургические операции, сообщила РИА Новости президент хосписа Яна Олейник. Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы. "У тигрички порядка 11 переломов, у нее... гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме – ред.)... При этом у нее нет переломов, которые на данный момент требуют коррекции - есть один перелом на передней конечности, который требует наблюдения", – рассказала собеседница агентства. Согласно материалам на странице "Дома Тигра" в соцсети "ВКонтакте", пока маленькую тигрицу поместили в ограниченное пространство с тем, чтобы у нее не появились новые переломы до тех пор, пока состояние костей не будет нормализовано терапевтическими методами. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. -0-

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общество, ленинградская область, нижний новгород, россия