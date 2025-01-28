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В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов - РИА Новости, 28.01.2025
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14:39 28.01.2025 (обновлено: 15:12 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html
В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов
В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов - РИА Новости, 28.01.2025
В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов
Около 11 переломов нашли у маленькой тигрицы, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, при этом... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:39:00+03:00
2025-01-28T15:12:00+03:00
общество
ленинградская область
нижний новгород
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Около 11 переломов нашли у маленькой тигрицы, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, при этом животному не требуются хирургические операции, сообщила РИА Новости президент хосписа Яна Олейник. Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы. "У тигрички порядка 11 переломов, у нее... гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме – ред.)... При этом у нее нет переломов, которые на данный момент требуют коррекции - есть один перелом на передней конечности, который требует наблюдения", – рассказала собеседница агентства. Согласно материалам на странице "Дома Тигра" в соцсети "ВКонтакте", пока маленькую тигрицу поместили в ограниченное пространство с тем, чтобы у нее не появились новые переломы до тех пор, пока состояние костей не будет нормализовано терапевтическими методами. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. -0-
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ленинградская область
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общество, ленинградская область, нижний новгород, россия
Общество, Ленинградская область, Нижний Новгород, Россия
В Ленинградской области у маленькой тигрицы нашли 11 переломов

Президент "Дома Тигра" Олейник: у маленькой тигрицы нашли около 11 переломов

© Фото : хоспис для диких кошек "Дом Тигра"Тигрица в хосписе для диких кошек "Дом Тигра"
Тигрица в хосписе для диких кошек Дом Тигра - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : хоспис для диких кошек "Дом Тигра"
Тигрица в хосписе для диких кошек "Дом Тигра"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Около 11 переломов нашли у маленькой тигрицы, которую в январе привезли на лечение в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, при этом животному не требуются хирургические операции, сообщила РИА Новости президент хосписа Яна Олейник.
Ранее "Дом Тигра" сообщал, что в хоспис прибыла маленькая тигрица, которую до этого отдали в зоопарк Нижнего Новгорода ее бывшие владельцы.
«
"У тигрички порядка 11 переломов, у нее... гипопаратиреоз (заболевание, которое сопровождается снижением содержания кальция в организме – ред.)... При этом у нее нет переломов, которые на данный момент требуют коррекции - есть один перелом на передней конечности, который требует наблюдения", – рассказала собеседница агентства.
Согласно материалам на странице "Дома Тигра" в соцсети "ВКонтакте", пока маленькую тигрицу поместили в ограниченное пространство с тем, чтобы у нее не появились новые переломы до тех пор, пока состояние костей не будет нормализовано терапевтическими методами.
"Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. -0-
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