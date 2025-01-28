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Военных ВСУ будут судить за совершение терактов в Курской области
Военных ВСУ будут судить за совершение терактов в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025
Военных ВСУ будут судить за совершение терактов в Курской области
Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за совершение терактов в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:34:00+03:00
2025-01-28T14:34:00+03:00
2025-01-28T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
сергей литвиненко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за совершение терактов в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в начале августа 2024 года военнослужащие 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко, имея при себе автоматы АК-74, пулеметы иностранного производства М2 и взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу РФ. Отмечается, что в Суджанском и Кореневском районах Курской области они запугивали местное население, угрожая применить оружие, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации, а также неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Подчеркивается, что 13 августа 2024 года в ходе боевых действий Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко были взяты в плен российскими военнослужащими.
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курская область, россия, сергей литвиненко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сергей Литвиненко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
Военных ВСУ будут судить за совершение терактов в Курской области
Четверо военных ВСУ предстанут перед судом за теракты в Курской области