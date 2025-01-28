https://ria.ru/20250128/tartus-1996016279.html

В МИД прокомментировали ситуацию с портом в сирийском Тартусе

В МИД прокомментировали ситуацию с портом в сирийском Тартусе - РИА Новости, 28.01.2025

В МИД прокомментировали ситуацию с портом в сирийском Тартусе

Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, чисто технический, стороны... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:49:00+03:00

2025-01-28T23:49:00+03:00

2025-01-28T23:50:00+03:00

тартус (мухафаза)

россия

сирия

михаил богданов

объединенная зерновая компания

в мире

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ДАМАСК, 28 янв - РИА Новости. Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации, заявил журналистам замглавы российского МИД Михаил Богданов. Ранее СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе. "Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, затрагивался ли в ходе переговоров в Дамаске вопрос об управлении портом Тартус на фоне сообщений в СМИ, что сирийская сторона расторгла инвестиционное соглашение с Россией. Во вторник межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. "Мы все объяснили, в составе нашей делегации были представители компаний - и "СТГ Инжиниринг", и Объединенной зерновой компании, они все объяснили руководству Сирии и выразили готовность продолжать сотрудничать на базе договоренностей. Это требует экспертных консультаций", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20250128/siriya-1996015895.html

https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html

тартус (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тартус (мухафаза), россия, сирия, михаил богданов, объединенная зерновая компания, в мире