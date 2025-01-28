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Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США - РИА Новости, 28.01.2025
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08:15 28.01.2025
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Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США
Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США - РИА Новости, 28.01.2025
Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США
За последний год младший сын Дональда Трампа совершил впечатляющую трансформацию: из самого непубличного ребенка президентской семьи он превратился в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:15:00+03:00
2025-01-28T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последний год младший сын Дональда Трампа совершил впечатляющую трансформацию: из самого непубличного ребенка президентской семьи он превратился в двухметрового красавца, чью жизнь обсуждает вся Америка. И, судя по всему, у него есть план, как окончательно выйти из тени знаменитого отца.От "коротышки" до делового гигантаДесятилетнего Бэррона одноклассники дразнили "коротышкой" и предрекали, что он "никогда не станет красавчиком". Сегодня младший Трамп возвышается над отцом на целых 16 сантиметров — его рост достиг 206 сантиметров.СМИ отмечают: как только парень вытянулся, его жизнь кардинально изменилась. В последние месяцы перед выборами его неоднократно замечали в компании 20-летней модели Клары Джонс, хотя сам Дональд Трамп отрицает романтические отношения сына."Не думаю, что у него уже есть девушка", – уверял политик.Путь Трампа-младшего пролег через самые элитные учебные заведения Америки: от престижной гимназии Колумбийского университета до Епископальной школы Святого Андрея с годовой стоимостью обучения $50 000. Сейчас он студент факультета права и бизнеса Нью-Йоркского университета.Бэррон свободно владеет тремя языками: английским, словенским и французским.Младший в династии ТрамповБэррон — самый младший из пяти детей Дональда Трампа. Его старшие братья и сестры уже давно нашли свое место в семейной империи:Любопытно, что на публике младший Трамп дебютировал раньше всех — в двухмесячном возрасте в шоу Опры Уинфри. Правда, сам он предпочитает об этом не вспоминать.Особая связь с МеланиейСо своей матерью Бэррон говорит на словенском — её родном языке.Мама в долгу не остается, окружая его заботой: в 2017-м первая леди США даже отложила переезд в Белый дом на пять месяцев, чтобы сын мог спокойно закончить учебный год в Нью-Йорке.Каждое утро лично готовила сыну завтрак и обед. Также настояла на том, чтобы нарушить традицию Белого дома: вместо квакерской школы Sidwell Friends, где учились дети всех предыдущих президентов, мальчик пошел в Епископальную школу.В семье Трампов Бэррон считается главным любимчиком — и неспроста. С детства он копировал отцовские костюмы и манеры, за что Мелания прозвала его "вторым Дональдом"."Он независимый и упрямый и точно знает, чего хочет. Вот почему я называю его "маленький Дональд", — говорила она о сыне.Секретное оружие избирательной кампанииОтношения Бэррона с отцом вышли за рамки семейных уз. С недавних пор они - настоящие союзники в бизнесе и политике. Дональд Трамп, помня строгость собственного отца, выбрал другой подход к воспитанию младшего сына: больше свободы и поддержки, меньше ограничений."Он очень умный. И дает мне хорошие советы", — не скрывает гордости президент.Несмотря на плотный график, он находит время для сына. А также уверяет, что прислушивается к его мнению по важным вопросам.В политической гонке 2024 года Бэррон стал негласным консультантом отца по работе с молодежью. Именно он посоветовал Трампу-старшему записаться в популярных подкастах и адаптировать контент под молодую аудиторию.Собственная империяБэррон - один из наследников The Trump Organization, управляющей активами стоимостью более 2 миллиардов долларов: знаменитая Trump Tower на Манхэттене, роскошное имение Мар-а-Лаго во Флориде, сеть гольф-клубов, среди которых популярный в США Trump National Doral Miami Golf Resort.Однако младший Трамп не хочет быть просто наследником. Весной 2025-го он планирует запустить собственную компанию Trump, Fulcher &amp; Roxburgh Capital Inc. Проект будет специализироваться на люксовой недвижимости: премиальных объектах и гольф-клубах в Юте, Аризоне и Айдахо."Суперсообразительный и развитый не по годам" — так отзывался о Бэрроне генеральный директор Pearce Bespoke, известный портоной Натан Пирс- "Но при этом, он приземленный, милый и гостеприимный".В свои неполные 19 лет Бэррон Трамп уже владеет тремя языками, учится в престижном университете, запускает собственный бизнес и успешно консультирует отца по вопросам политического влияния на молодежь. Похоже, младший сын 47-го президента США готов не просто унаследовать семейную империю — он намерен построить собственную.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, опра уинфри, колумбийский университет, нью-йоркский университет, большая двадцатка
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Опра Уинфри, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет, Большая двадцатка

Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США

© Getty Images / Chip SomodevillaБэррон Трамп
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последний год младший сын Дональда Трампа совершил впечатляющую трансформацию: из самого непубличного ребенка президентской семьи он превратился в двухметрового красавца, чью жизнь обсуждает вся Америка. И, судя по всему, у него есть план, как окончательно выйти из тени знаменитого отца.

От "коротышки" до делового гиганта

Десятилетнего Бэррона одноклассники дразнили "коротышкой" и предрекали, что он "никогда не станет красавчиком". Сегодня младший Трамп возвышается над отцом на целых 16 сантиметров — его рост достиг 206 сантиметров.
СМИ отмечают: как только парень вытянулся, его жизнь кардинально изменилась. В последние месяцы перед выборами его неоднократно замечали в компании 20-летней модели Клары Джонс, хотя сам Дональд Трамп отрицает романтические отношения сына.
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне.
"Не думаю, что у него уже есть девушка", – уверял политик.
Путь Трампа-младшего пролег через самые элитные учебные заведения Америки: от престижной гимназии Колумбийского университета до Епископальной школы Святого Андрея с годовой стоимостью обучения $50 000. Сейчас он студент факультета права и бизнеса Нью-Йоркского университета.
Бэррон свободно владеет тремя языками: английским, словенским и французским.
© Getty Images / Pool/Kevin LamarqueБэррон Трамп
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / Pool/Kevin Lamarque
Бэррон Трамп

Младший в династии Трампов

Бэррон — самый младший из пяти детей Дональда Трампа. Его старшие братья и сестры уже давно нашли свое место в семейной империи:
  • 47-летний Дональд-младший прошел путь от бармена в Аспене до политика
  • Иванка (43 года) стала правой рукой отца в международной политике, участвуя в переговорах с Ким Чен Ыном и выступала на саммите G20 в Осаке
  • Эрик (41 год) и Тиффани (31 год) в 2022 году включились в семейный бизнес
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший
Любопытно, что на публике младший Трамп дебютировал раньше всех — в двухмесячном возрасте в шоу Опры Уинфри. Правда, сам он предпочитает об этом не вспоминать.

Особая связь с Меланией

Со своей матерью Бэррон говорит на словенском — её родном языке.
Мама в долгу не остается, окружая его заботой: в 2017-м первая леди США даже отложила переезд в Белый дом на пять месяцев, чтобы сын мог спокойно закончить учебный год в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкИванка Трамп
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Иванка Трамп
Каждое утро лично готовила сыну завтрак и обед. Также настояла на том, чтобы нарушить традицию Белого дома: вместо квакерской школы Sidwell Friends, где учились дети всех предыдущих президентов, мальчик пошел в Епископальную школу.
В семье Трампов Бэррон считается главным любимчиком — и неспроста. С детства он копировал отцовские костюмы и манеры, за что Мелания прозвала его "вторым Дональдом".
"Он независимый и упрямый и точно знает, чего хочет. Вот почему я называю его "маленький Дональд", — говорила она о сыне.

Секретное оружие избирательной кампании

Отношения Бэррона с отцом вышли за рамки семейных уз. С недавних пор они - настоящие союзники в бизнесе и политике. Дональд Трамп, помня строгость собственного отца, выбрал другой подход к воспитанию младшего сына: больше свободы и поддержки, меньше ограничений.
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп и Бэррон Трамп прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
Избранный президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп и Бэррон Трамп прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп и Бэррон Трамп прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
"Он очень умный. И дает мне хорошие советы", — не скрывает гордости президент.
Несмотря на плотный график, он находит время для сына. А также уверяет, что прислушивается к его мнению по важным вопросам.
В политической гонке 2024 года Бэррон стал негласным консультантом отца по работе с молодежью. Именно он посоветовал Трампу-старшему записаться в популярных подкастах и адаптировать контент под молодую аудиторию.
© AP Photo / Marta LavandierБэррон Трамп на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Флорида
Бэррон Трамп на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Marta Lavandier
Бэррон Трамп на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Флорида

Собственная империя

Бэррон - один из наследников The Trump Organization, управляющей активами стоимостью более 2 миллиардов долларов: знаменитая Trump Tower на Манхэттене, роскошное имение Мар-а-Лаго во Флориде, сеть гольф-клубов, среди которых популярный в США Trump National Doral Miami Golf Resort.
Однако младший Трамп не хочет быть просто наследником. Весной 2025-го он планирует запустить собственную компанию Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. Проект будет специализироваться на люксовой недвижимости: премиальных объектах и гольф-клубах в Юте, Аризоне и Айдахо.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном перед выступлением Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном перед выступлением Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном перед выступлением Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
"Суперсообразительный и развитый не по годам" — так отзывался о Бэрроне генеральный директор Pearce Bespoke, известный портоной Натан Пирс- "Но при этом, он приземленный, милый и гостеприимный".
В свои неполные 19 лет Бэррон Трамп уже владеет тремя языками, учится в престижном университете, запускает собственный бизнес и успешно консультирует отца по вопросам политического влияния на молодежь. Похоже, младший сын 47-го президента США готов не просто унаследовать семейную империю — он намерен построить собственную.
Избранный президент США Дональд Трамп с семьей - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Бренд вместо фамилии. Как Трампы стали самым влиятельным кланом Америки
3 января, 08:00
 
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