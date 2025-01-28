Как живет и что скрывает Бэррон Трамп - младший сын президента США
© Getty Images / Chip SomodevillaБэррон Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последний год младший сын Дональда Трампа совершил впечатляющую трансформацию: из самого непубличного ребенка президентской семьи он превратился в двухметрового красавца, чью жизнь обсуждает вся Америка. И, судя по всему, у него есть план, как окончательно выйти из тени знаменитого отца.
От "коротышки" до делового гиганта
Десятилетнего Бэррона одноклассники дразнили "коротышкой" и предрекали, что он "никогда не станет красавчиком". Сегодня младший Трамп возвышается над отцом на целых 16 сантиметров — его рост достиг 206 сантиметров.
СМИ отмечают: как только парень вытянулся, его жизнь кардинально изменилась. В последние месяцы перед выборами его неоднократно замечали в компании 20-летней модели Клары Джонс, хотя сам Дональд Трамп отрицает романтические отношения сына.
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон во время парада в честь инаугурации в Вашингтоне.
"Не думаю, что у него уже есть девушка", – уверял политик.
Путь Трампа-младшего пролег через самые элитные учебные заведения Америки: от престижной гимназии Колумбийского университета до Епископальной школы Святого Андрея с годовой стоимостью обучения $50 000. Сейчас он студент факультета права и бизнеса Нью-Йоркского университета.
Бэррон свободно владеет тремя языками: английским, словенским и французским.
© Getty Images / Pool/Kevin LamarqueБэррон Трамп
© Getty Images / Pool/Kevin Lamarque
Бэррон Трамп
Младший в династии Трампов
Бэррон — самый младший из пяти детей Дональда Трампа. Его старшие братья и сестры уже давно нашли свое место в семейной империи:
- 47-летний Дональд-младший прошел путь от бармена в Аспене до политика
- Иванка (43 года) стала правой рукой отца в международной политике, участвуя в переговорах с Ким Чен Ыном и выступала на саммите G20 в Осаке
- Эрик (41 год) и Тиффани (31 год) в 2022 году включились в семейный бизнес
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп–младший
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп–младший
Любопытно, что на публике младший Трамп дебютировал раньше всех — в двухмесячном возрасте в шоу Опры Уинфри. Правда, сам он предпочитает об этом не вспоминать.
Особая связь с Меланией
Со своей матерью Бэррон говорит на словенском — её родном языке.
Мама в долгу не остается, окружая его заботой: в 2017-м первая леди США даже отложила переезд в Белый дом на пять месяцев, чтобы сын мог спокойно закончить учебный год в Нью-Йорке.
Каждое утро лично готовила сыну завтрак и обед. Также настояла на том, чтобы нарушить традицию Белого дома: вместо квакерской школы Sidwell Friends, где учились дети всех предыдущих президентов, мальчик пошел в Епископальную школу.
В семье Трампов Бэррон считается главным любимчиком — и неспроста. С детства он копировал отцовские костюмы и манеры, за что Мелания прозвала его "вторым Дональдом".
"Он независимый и упрямый и точно знает, чего хочет. Вот почему я называю его "маленький Дональд", — говорила она о сыне.
Секретное оружие избирательной кампании
Отношения Бэррона с отцом вышли за рамки семейных уз. С недавних пор они - настоящие союзники в бизнесе и политике. Дональд Трамп, помня строгость собственного отца, выбрал другой подход к воспитанию младшего сына: больше свободы и поддержки, меньше ограничений.
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп и Бэррон Трамп прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп, Мелания Трамп и Бэррон Трамп прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
"Он очень умный. И дает мне хорошие советы", — не скрывает гордости президент.
Несмотря на плотный график, он находит время для сына. А также уверяет, что прислушивается к его мнению по важным вопросам.
В политической гонке 2024 года Бэррон стал негласным консультантом отца по работе с молодежью. Именно он посоветовал Трампу-старшему записаться в популярных подкастах и адаптировать контент под молодую аудиторию.
© AP Photo / Marta LavandierБэррон Трамп на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Флорида
© AP Photo / Marta Lavandier
Бэррон Трамп на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Флорида
Собственная империя
Бэррон - один из наследников The Trump Organization, управляющей активами стоимостью более 2 миллиардов долларов: знаменитая Trump Tower на Манхэттене, роскошное имение Мар-а-Лаго во Флориде, сеть гольф-клубов, среди которых популярный в США Trump National Doral Miami Golf Resort.
Однако младший Трамп не хочет быть просто наследником. Весной 2025-го он планирует запустить собственную компанию Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. Проект будет специализироваться на люксовой недвижимости: премиальных объектах и гольф-клубах в Юте, Аризоне и Айдахо.
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном перед выступлением Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном перед выступлением Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
"Суперсообразительный и развитый не по годам" — так отзывался о Бэрроне генеральный директор Pearce Bespoke, известный портоной Натан Пирс- "Но при этом, он приземленный, милый и гостеприимный".
В свои неполные 19 лет Бэррон Трамп уже владеет тремя языками, учится в престижном университете, запускает собственный бизнес и успешно консультирует отца по вопросам политического влияния на молодежь. Похоже, младший сын 47-го президента США готов не просто унаследовать семейную империю — он намерен построить собственную.