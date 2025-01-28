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"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск для выхода к границам ДНР, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:47:00+03:00
2025-01-28T15:47:00+03:00
2025-01-28T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
центральное разведывательное управление (цру)
украина
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск для выхода к границам ДНР, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Как отметил эксперт, российские войска уже практически полностью контролируют Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новоселки стало известно на выходных."После всего этого остается только один большой по численности населения центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон.По словам аналитика, боевые действия не останавливаются, а их продолжение идет вразрез с интересами Украины.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Красноармейск, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, Россия, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
Джонсон: России осталось освободить Красноармейск для выхода на границу ДНР