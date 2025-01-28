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"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
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15:47 28.01.2025 (обновлено: 16:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ssha-1995939526.html
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 28.01.2025
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО
После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск для выхода к границам ДНР, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:47:00+03:00
2025-01-28T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
центральное разведывательное управление (цру)
украина
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск для выхода к границам ДНР, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Как отметил эксперт, российские войска уже практически полностью контролируют Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новоселки стало известно на выходных."После всего этого остается только один большой по численности населения центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон.По словам аналитика, боевые действия не останавливаются, а их продолжение идет вразрез с интересами Украины.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
украина
россия
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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, центральное разведывательное управление (цру), украина, россия, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Красноармейск, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина, Россия, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Дорога открыта": в США заявили о ЧП в зоне СВО

Джонсон: России осталось освободить Красноармейск для выхода на границу ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После освобождения Великой Новоселки российским военным остается занять Красноармейск для выхода к границам ДНР, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Как отметил эксперт, российские войска уже практически полностью контролируют Часов Яр и Дзержинск, а о взятии Великой Новоселки стало известно на выходных.
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"После всего этого остается только один большой по численности населения центр (Красноармейск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобожден — дорога на Днепр открыта", — считает Джонсон.
По словам аналитика, боевые действия не останавливаются, а их продолжение идет вразрез с интересами Украины.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск производится железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКрасноармейскЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)УкраинаРоссияВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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