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Экс-глава МИД Британии рассказал, где США нужна жесткая сила - РИА Новости, 28.01.2025
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00:34 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/ssha-1995807712.html
Экс-глава МИД Британии рассказал, где США нужна жесткая сила
Экс-глава МИД Британии рассказал, где США нужна жесткая сила - РИА Новости, 28.01.2025
Экс-глава МИД Британии рассказал, где США нужна жесткая сила
Бывший министр обороны Великобритании Уильям Хейг считает, что американского президента Дональда Трампа следует убедить в том, что жесткая сила США понадобится... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:34:00+03:00
2025-01-28T00:34:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
уильям хейг
владимир путин
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший министр обороны Великобритании Уильям Хейг считает, что американского президента Дональда Трампа следует убедить в том, что жесткая сила США понадобится якобы на Украине, в регионах Персидского залива и Южно-Китайского моря, но не в таких "неподходящих" местах, как Гренландия. Об этом он заявил в колонке для газеты Times."Америке не нужно владеть Гренландией или угрожать своим союзникам, чтобы получить там стратегические базы... Когда западные лидеры будут обхаживать Трампа в ближайшие недели, им нужно будет убедить его в том, что жесткая сила США безусловно понадобится - на Украине, в Заливе, в Южно-Китайском море, - но не для того, чтобы использовать ее в неподходящих местах", - заявил Хейг. Экс-министр указал, что Вашингтон рассматривает европейских союзников, чтобы те обеспечили войска для размещения на Украине, если там будет достигнуто прекращение огня. По мнению Хейга, когда будет обсуждаться вопрос, чьи войска потребуются для размещения, станет ясно, что у европейских стран "недостаточно сил, чтобы сдерживать войну на своем континенте без тесной помощи США". Он добавил, что расширение территории США "за счет" союзников - это "отвлекающий маневр, который лишь разделит друзей и придаст смелости настоящим противникам". Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html
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в мире, украина, россия, великобритания, уильям хейг, владимир путин, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Уильям Хейг, Владимир Путин, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-глава МИД Британии рассказал, где США нужна жесткая сила

Экс-глава МИД Британии Хейг: США надо убедить, что их сила нужна на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУильям Хейг
Уильям Хейг - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Уильям Хейг . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Бывший министр обороны Великобритании Уильям Хейг считает, что американского президента Дональда Трампа следует убедить в том, что жесткая сила США понадобится якобы на Украине, в регионах Персидского залива и Южно-Китайского моря, но не в таких "неподходящих" местах, как Гренландия. Об этом он заявил в колонке для газеты Times.
"Америке не нужно владеть Гренландией или угрожать своим союзникам, чтобы получить там стратегические базы... Когда западные лидеры будут обхаживать Трампа в ближайшие недели, им нужно будет убедить его в том, что жесткая сила США безусловно понадобится - на Украине, в Заливе, в Южно-Китайском море, - но не для того, чтобы использовать ее в неподходящих местах", - заявил Хейг.
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Экс-министр указал, что Вашингтон рассматривает европейских союзников, чтобы те обеспечили войска для размещения на Украине, если там будет достигнуто прекращение огня. По мнению Хейга, когда будет обсуждаться вопрос, чьи войска потребуются для размещения, станет ясно, что у европейских стран "недостаточно сил, чтобы сдерживать войну на своем континенте без тесной помощи США".
Он добавил, что расширение территории США "за счет" союзников - это "отвлекающий маневр, который лишь разделит друзей и придаст смелости настоящим противникам".
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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