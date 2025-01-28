https://ria.ru/20250128/slovar-1995971911.html

Ситников: словарь "На языке тебе невнятном" – уникальное издание

Ситников: словарь "На языке тебе невнятном" – уникальное издание - РИА Новости, 28.01.2025

Ситников: словарь "На языке тебе невнятном" – уникальное издание

Словарь-справочник к изучаемым в школе произведениям Александра Пушкина "На языке тебе невнятном" является поистине уникальным изданием, сказал губернатор... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:55:00+03:00

2025-01-28T17:55:00+03:00

2025-01-28T17:55:00+03:00

костромская область

сергей ситников

александр пушкин

российская академия образования

книги

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Словарь-справочник к изучаемым в школе произведениям Александра Пушкина "На языке тебе невнятном" является поистине уникальным изданием, сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников журналистам в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Во вторник он представил изданную в Костромской области серию словарей-справочников к произведениям Пушкина "На языке тебе невнятном…". Авторы издания не только разъясняют школьнику непонятные слова, которые уже вышли из активного словарного запаса, но и поясняют выражения, которые кажутся нам знакомыми, но в современном русском языке могут иметь совсем иное значение. Издание дополняет современную краеведческую школьную литературу, которая разработана по поручению главы региона и способствует формированию сознательного отношения детей и подростков к истории России и своей малой Родины. "Словарь-справочник "На языке тебе невнятном" - совершенно уникальная история.... Не случайно авторы нашли тех, кто готов был издавать его за собственные средства", - сказал Ситников. Он отметил, что справочник написан не только для детей, но и для родителей, которые должны воспитывать детей на основе традиций русского языка. Губернатор добавил, что за последние восемь лет в регионе на системной основе издаются различные книги и учебники, посвященные краеведению и раскрывающие традиции и современность Костромской области. По его словам, "на словарях мы не остановимся, эта работа будет продолжена". "В силу различных причин, в том числе географических, миграционных, мы утратили язык предков, которые были на территории Костромской области. Многие слова пропали, выражения и словосочетания тоже ушли. На территории Евразии сформировались такие языковые формы, которые настолько серьезно отличаются от современного русского языка, что это нужно изучать, формализовать, как памятник. Понимая исторический язык, мы четко можем сказать, как эти люди жили. О языке надо говорить, как о памятнике, это культурное наследие", - сказал Ситников. Как отметила, в свою очередь, президент Российской академии образования Ольга Васильева, такие словари-справочники должны лежать на каждой парте, у каждого школьника. "Сейчас мы заново учим наших школьников и сами учимся тем словам, которые ушли из обихода. В словаре значение каждого слова авторы раскрыли с огромной любовью, присутствуют прекрасные иллюстрации... Для всех таких книг важна доступность и лаконичность, и когда ребенок соприкасается с этой книгой, она никого не оставит равнодушным. <...> Вообще в Костроме очень бережное отношение к истории и к наследию. И повезло, что Сергей Константинович, как никто из губернаторов, уделяет огромное внимание образованию", - заключила Васильева.

https://ria.ru/20250120/kalashnik-1994689061.html

https://ria.ru/20241022/deti-1979427666.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей ситников, александр пушкин, российская академия образования, книги