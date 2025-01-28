https://ria.ru/20250128/shabutdinov-1995965620.html

Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова

Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова - РИА Новости, 28.01.2025

Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова

Предварительное расследование дела против блогера Аяза Шабутдинова завершено, ущерб превышает 57 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:29:00+03:00

2025-01-28T17:29:00+03:00

2025-01-28T17:31:00+03:00

москва

происшествия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предварительное расследование дела против блогера Аяза Шабутдинова завершено, ущерб превышает 57 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250128/arest-1995928337.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, аяз шабутдинов