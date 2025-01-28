https://ria.ru/20250128/shabutdinov-1995965620.html
Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова
Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова - РИА Новости, 28.01.2025
Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова
Предварительное расследование дела против блогера Аяза Шабутдинова завершено, ущерб превышает 57 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:29:00+03:00
2025-01-28T17:29:00+03:00
2025-01-28T17:31:00+03:00
москва
происшествия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Предварительное расследование дела против блогера Аяза Шабутдинова завершено, ущерб превышает 57 миллионов рублей, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, аяз шабутдинов
Москва, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Прокуратура назвала размер ущерба по делу блогера Шабутдинова
Прокуратура Москвы: ущерб по делу блогера Шабутдинова превышает 57 млн руб