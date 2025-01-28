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В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии - РИА Новости, 28.01.2025
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Религия
 
16:39 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/rpts-1995949981.html
В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии
В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии - РИА Новости, 28.01.2025
В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии
Автомобиль, в котором ехал глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин), врезался в резко затормозившую на трассе в РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:39:00+03:00
2025-01-28T16:39:00+03:00
религия
в мире
казахстан
россия
русская православная церковь
нижегородская область
гаи
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль, в котором ехал глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин), врезался в резко затормозившую на трассе в Нижегородской области фуру, в результате чего мужчина погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона. ДТП произошло рано утром 28 января на 589-м километре трассы М-12 "Восток" в Пильнинском районе. "Произошло возгорание фуры, двигавшейся в сторону Казани... (В это время) в направлении Москвы ехала фура, которая резко затормозила перед ней. В результате в грузовик врезался двигавшийся за ним в попутном направлении автомобиль Nissan X-Trail… В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил смертельные ранения, водитель доставлен в больницу", - сообщили в ГИБДД Нижегородской области. Ранее на сайте РПЦ была опубликована информация о том, что в ночь на 28 января в Нижегородской области на трассе M12 рядом с поселком Пильна в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа РПЦ в Казахстане. Архиерей ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях. Сопровождающий его служитель Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был госпитализирован.
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в мире, казахстан, россия, русская православная церковь, нижегородская область, гаи, происшествия, дтп
Религия, В мире, Казахстан, Россия, Русская православная церковь, Нижегородская область, ГАИ, Происшествия, ДТП
В ГАИ раскрыли подробности ДТП, в котором погиб глава казахстанской епархии

ГАИ: автомобиль погибшего главы епархии РПЦ в Казахстане врезался в фуру

© Фото : Митрополичий округ в Республике КазахстанАрхиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Митрополичий округ в Республике Казахстан
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль, в котором ехал глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин), врезался в резко затормозившую на трассе в Нижегородской области фуру, в результате чего мужчина погиб, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло рано утром 28 января на 589-м километре трассы М-12 "Восток" в Пильнинском районе.
"Произошло возгорание фуры, двигавшейся в сторону Казани... (В это время) в направлении Москвы ехала фура, которая резко затормозила перед ней. В результате в грузовик врезался двигавшийся за ним в попутном направлении автомобиль Nissan X-Trail… В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил смертельные ранения, водитель доставлен в больницу", - сообщили в ГИБДД Нижегородской области.
Ранее на сайте РПЦ была опубликована информация о том, что в ночь на 28 января в Нижегородской области на трассе M12 рядом с поселком Пильна в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа РПЦ в Казахстане. Архиерей ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях. Сопровождающий его служитель Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был госпитализирован.
 
РелигияВ миреКазахстанРоссияРусская православная церковьНижегородская областьГАИПроисшествияДТП
 
 
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