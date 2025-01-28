Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в автокатастрофе
В РПЦ сообщили, что глава епархии в Казахстане погиб в автокатастрофе
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане архиепископ Серапион погиб в ДТП в Нижегородской области, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
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"В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан", — говорится в публикации.
Автомобиль, в котором архиерей ехал из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился на трассе M12 неподалеку от поселка Пильна. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.
Вместе с главой епархии в машине ехал служитель Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак). Он получил сотрясение мозга и находится в больнице.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе митрополичьего округа РПЦ в Казахстане митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, духовенству и верующим Кокшетауской епархии, а также родным и близким погибшего.
"Он неустанно заботился о развитии епархиальной и приходской жизни во вверенном его попечению церковном уделе, а посему снискал любовь духовных чад, клира и паствы. Выражая всем вам глубокие соболезнования в связи с постигшей утратой, возношу молитвы ко Господу об упокоении души новопреставленного архиепископа Серапиона в селениях небесных", — приводит сайт РПЦ слова патриарха.
Архиепископу Серапиону (в миру — Колосницину Сергею Сергеевичу) было 60 лет.