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Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura - РИА Новости, 28.01.2025
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19:19 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, глава государства... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:19:00+03:00
2025-01-28T19:19:00+03:00
россия
тольятти
самарская область
владимир путин
автоваз
экономика
авто
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, глава государства отметил ее хорошую управляемость. "Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово", - сказал президент РФ во время общения с сотрудниками "АвтоВАЗа". Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года Путиным. Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Путин лично протестировал Lada Aura в июле 2024 года. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".
https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html
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россия, тольятти, самарская область, владимир путин, автоваз, экономика, авто
Россия, Тольятти, Самарская область, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Экономика, Авто
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura

Путин оценил видимость в Lada Aura и ее управляемость

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, глава государства отметил ее хорошую управляемость.
"Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово", - сказал президент РФ во время общения с сотрудниками "АвтоВАЗа".
Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года Путиным. Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года.
Путин лично протестировал Lada Aura в июле 2024 года. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин
Вчера, 19:16
 
РоссияТольяттиСамарская областьВладимир ПутинАвтоВАЗЭкономикаАвто
 
 
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