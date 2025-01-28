https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html

Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura

Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura - РИА Новости, 28.01.2025

Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, глава государства... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:19:00+03:00

2025-01-28T19:19:00+03:00

2025-01-28T19:19:00+03:00

россия

тольятти

самарская область

владимир путин

автоваз

экономика

авто

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области заявил, что ему очень понравилась Lada Aura, глава государства отметил ее хорошую управляемость. "Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово", - сказал президент РФ во время общения с сотрудниками "АвтоВАЗа". Серийное производство автомобилей Lada Aura запущено в октябре 2024 года Путиным. Как сообщалось в материалах Кремля, "АвтоВАЗ" в 2025 году может произвести до 8 тысяч моделей Aura при наличии спроса. Автомобиль на базе модели Vesta впервые представили летом 2023 года. Путин лично протестировал Lada Aura в июле 2024 года. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".

https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html

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тольятти

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россия, тольятти, самарская область, владимир путин, автоваз, экономика, авто