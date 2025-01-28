https://ria.ru/20250128/posobiya-1852764722.html

Пособие на детей до 17 лет в 2025 году: размер, как оформить

Пособие на детей до 17 лет в 2025 году: какие выплаты, как оформить и получить

Пособие на детей до 17 лет в 2025 году: размер, как оформить

Ежемесячные выплаты на ребенка – это одна из мер поддержки семей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. Как получить единое детское пособие до 17... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:43:00+03:00

2025-01-28T17:43:00+03:00

2025-01-28T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ежемесячные выплаты на ребенка – это одна из мер поддержки семей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении. Как получить единое детское пособие до 17 лет в 2025 году, как оформить заявление и куда его подать, каким требованиям нужно соответствовать – в материале РИА Новости.Пособие до 17 летВ России частью мер поддержки семей с детьми являются пособия на воспитание детей. В 2025 году появились важные нововведения, которые значительно упрощают процесс получения таких выплат.Кому положеноПособия на детей до 17 лет положены малоимущим семьям. Критерии оценки этого фактора могут отличаться в зависимости от региона, но, как правило, они сосредоточены на среднем доходе одного члена семьи. Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размера труда. Также во внимание принимается имеющееся имущество.Виды пособийСергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что с 1 января 2023 года семьи с низким среднедушевым доходом начали получать единое (универсальное) пособие, которое заменило целый ряд ранее действующих выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Так, единое пособие включило в себя:Размер пособияПо словам Сергея Гебеля, размер единого пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять 50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении пособия беременной женщине), либо 50 %, 75 %, 100 % от величины прожиточного минимума для детей (при назначении пособия гражданам с детьми). За основу берется базовый размер 50 %, который увеличивается вплоть до 100 %, если доход семьи с учетом пособия не дотягивает до установленного минимума."Например, в Москве в 2025 году величина прожиточного минимума составляет 27 302 рублей для трудоспособного населения и 20 663 рублей для детей. Следовательно, размер пособия на ребенка в Москве может составлять 10 332 рублей, 15 497 рублей и 20 663 рублей соответственно", – отметил эксперт.В результате изменений некоторые категории населения смогут получать большие суммы, чем раньше. Например, если ранее выплата беременным женщинам составляла не более 50 % прожиточного минимума, сейчас она может достигать 100 %. Существует перечень доходов, которые при расчете нуждаемости не учитываются. В том числе, выплаты военнослужащим и членам их семей в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих, материнский капитал, налоговые вычеты, социальный контракт и прочее.Условия полученияЧтобы иметь возможность получать единое пособие на детей, важно, чтобы и родители (опекуны) и ребенок были гражданами РФ, а семья соответствовала следующим условиям:В 2025 году доход каждого взрослого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 МРОТ за весь расчетный период (4 МРОТ в 2025 году = 89 760 руб.). Это условие не относится к жителям новых регионов. Требования к минимальному доходу смягчаются, если трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам.Как получить пособиеЧтобы получить пособие, теперь не придется собирать большое количество документов.Куда обращатьсяПо словам Сергея Гебеля, для получения пособия необходимо по месту жительства или фактического проживания обратиться в отделение Социального фонда России или уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ и подать заявление по установленной форме. Также это можно сделать через МФЦ или портал “Госуслуги”. Жителям Москвы доступна подача заявления на официальном сайте мэра Москвы.С августа 2024 года при оформлении пособия Соцфонд проверяет место фактического проживания семьи. Теперь, если родители обращаются за пособием не по месту постоянной регистрации, а по месту временной прописки или фактического проживания, то фонд проверит, в каком регионе на самом деле живут заявитель и его дети. В качестве подтверждения нужно будет предоставить, например, договор найма квартиры или справку из детского учебного заведения (сада или школы) в регионе обращения за пособием.Необходимые документыСергей Гебель отмечает, что при обращении с заявлением в Социальный фонд России, все необходимые сведения и документы будут запрошены у иных органов и организаций в рамках межведомственного взаимодействия и обмена. По своему усмотрению заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, полный перечень которых закреплен в постановлении № 2330.При этом предоставление неполного комплекта документов при личном обращении за пособием также является основанием для отказа в его назначении, если их не предоставить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.ЗаявлениеПо словам эксперта, заявление подается в установленной форме. Бланк, порядок и правила заполнения заявки регламентированы в постановлении № 2330. В случае, если семья уже получает единое пособие, при рождении еще одного ребенка и поступлении сведений в СФР из загса, господдержку на малыша назначат без заявления и комплексной оценки нуждаемости семьи.СрокиЗаявление рассматривается в течение 10 дней, в частных случаях срок может быть увеличен до 30 дней. После того, как единое пособие назначено, первая выплата поступит на счет в течение 5 дней. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день: каждое третье число месяца, если оформлены безналичные выплаты. Если родители получают пособия “Почтой России”, доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.Оформление через “Госуслуги”Как отмечает Сергей Гебель, для оформления пособия через “Госуслуги” понадобится подтвержденная учетная запись. После открытия заявления основные данные будут заполнены автоматически, останется только проверить ФИО, телефон, электронную почту, паспорт, СНИЛС, адрес и внести корректировки в случае необходимости. Далее нужно ответить на несколько вопросов о семейном положении, детях и составе семьи и нажать кнопку “Подать заявление”.За статусом поданного обращения можно следить по уведомлениям в личном кабинете. Если понадобятся дополнительные документы, придет уведомление с перечнем, сроком и местом предоставления.Решение принимается в течение 10 рабочих дней с возможностью продления еще на 20 дней, если ведомству необходимо собрать дополнительные сведения. В случае назначения пособия соответствующее уведомление появится в личном кабинете.Порядок выплатВыплата осуществляется на банковскую карту платежной системы “Мир”, счет без карты или почтовым переводом. Банковский счет должен быть открыт на имя заявителя: беременной женщины или родителя, опекуна, попечителя ребенка.“Пособие назначается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Для продления выплаты нужно подать новое заявление, но сделать это можно не раньше, чем за месяц до окончания текущего назначения. При этом порядок, процедура и перечень необходимых сведений остаются без изменений”, – отметил эксперт.В случае излишней выплаты пособия по причине несвоевременного поступления документов от компетентных ведомств, переплата не будет взыскиваться с получателя.Если не пришло пособиеЕсли заявление было подано, а пособие так и не пришло, то, скорее всего, его не назначили. В этом случае должно прийти уведомление. Сергей Гебель отмечает, что отказать в назначении пособия могут в случае смерти ребенка, в отношении которого подано заявление, при превышении среднедушевого дохода семьи, либо если в заявлении указаны недостоверные или неполные сведения. В случае возврата заявления в нем будет указано, что нужно исправить. После корректировки необходимых данных заявление может быть подано повторно.Индексация детских пособий в 2025 годуКак уточняет эксперт, размер нового единого пособия напрямую зависит от прожиточного минимума, который подлежит ежегодной индексации. Вместе с его увеличением ежемесячное пособие подлежит перерасчету и выплате в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума в субъекте РФ.Советы экспертовСергей Гебель дополняет, что бывают ситуации, относительно которых закон не дает прямого ответа, положено ли пособие. Например, когда ребенок родился у мамы, возраст которой не достиг 16 лет и которая не состоит в браке. Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle, отмечает, что общий порядок назначения ежемесячных выплат семьям с детьми определяет закон № 418-ФЗ. Пособие (ежемесячная выплата) в связи с рождением первого ребенка назначается женщине, его родившей, или отцу (в случае смерти женщины), или опекуну ребенка (если родители лишены родительских прав, умерли или признаны умершими). Согласно ст. 62 Семейного Кодекса РФнесовершеннолетние родители, не состоящие в браке, могут сами осуществлять воспитание ребенка до достижения ими возраста 16 лет, однако родившемуся малышу назначают опекуна, который принимает участие в воспитании совместно с несовершеннолетними родителями. Если возникают какие-то серьезные разногласия, то споры эти решает орган опеки. Из смысла этой нормы следует, что родитель, который сам не достиг возраста 16 лет, имеет усеченные права в отношении малыша. Таким образом, ежемесячная выплата скорее всего будет назначена опекуну родившегося ребенка до достижения мамой 16 лет. Ведь несовершеннолетний гражданин не вправе самостоятельно оформлять такого рода выплаты.Также Анастасия Хрусталева разъяснила, как быть, если при оформлении заявления допущена ошибка и заявитель заметил ее до момента получения отказа от государственного органа в выплате пособия на ребенка. По словам эксперта, специалисты Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) в случае ошибки должны вернуть заявление на доработку. Отказа в этом случае не последует. Заявитель, допустивший неточности в заявлении, должен доработать и исправить все сведения на верные в течение пяти дней с даты получения документов на доработку.Также Анастасия Хрусталева разъяснила, как быть, если при оформлении заявления допущена ошибка и заявитель заметил ее до момента получения отказа от государственного органа в выплате пособия на ребенка. По словам эксперта, специалисты Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда) в случае ошибки должны вернуть заявление на доработку. Отказа в этом случае не последует. Заявитель, допустивший неточности в заявлении, должен доработать и исправить все сведения на верные в течение пяти дней с даты получения документов на доработку.

https://ria.ru/20250117/vyplaty-1763947597.html

https://ria.ru/20250117/posobiya-1732699803.html

https://ria.ru/20250116/posobie-1993974434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети, детские пособия, социальные выплаты, общество, социальный навигатор, детские вопросы