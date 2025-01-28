https://ria.ru/20250128/pensionerka-1996008768.html

Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата

Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 28.01.2025

Пенсионерку в Петербурге осудили за попытку поджога военкомата

Первый Западный окружной военный суд приговорил 76-летнюю жительницу города к 10 годам колонии общего режима по статье УК РФ о теракте после попытки поджечь... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:12:00+03:00

2025-01-28T22:12:00+03:00

2025-01-28T22:12:00+03:00

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил 76-летнюю жительницу города к 10 годам колонии общего режима по статье УК РФ о теракте после попытки поджечь военкомат в Петербурге, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе городских судов. "Женщина признана виновной в совершении теракта. Ей назначено минимально возможное наказание по данной статье, а именно 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщила собеседница агентства. Как ранее сообщало интернет-издание "Фонтанка", 15 ноября в экстренные службы поступил звонок о том, что на набережной Фонтанки, 90, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью и попала в белый микроавтобус "Фольксваген", припаркованный рядом. Она была задержана на месте сотрудниками правоохранительных органов. Издание уточняло, что мера пресечения, связанная с содержанием под стражей, ей не избиралась, она была взята под стражу в зале суда после оглашения приговора.

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россия, санкт-петербург, происшествия