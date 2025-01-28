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Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор" - РИА Новости, 28.01.2025
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17:22 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html
Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"
Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор" - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"
Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:22:00+03:00
2025-01-28T17:22:00+03:00
в мире
россия
средиземное море
санкт-петербург
николай патрушев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя ЧП с российским сухогрузом "Урса Майор". "Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран", - добавил он. Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.
https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961126.html
https://ria.ru/20250128/tanker-1995960959.html
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в мире, россия, средиземное море, санкт-петербург, николай патрушев
В мире, Россия, Средиземное море, Санкт-Петербург, Николай Патрушев
Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"

Патрушев: Запад пытается ограничить работу России на море, не гнушаясь терактами

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя ЧП с российским сухогрузом "Урса Майор".
«
"Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 17:13
«
"По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран", - добавил он.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.
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В миреРоссияСредиземное мореСанкт-ПетербургНиколай Патрушев
 
 
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