Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"
Патрушев: Запад пытается ограничить работу России на море, не гнушаясь терактами
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя ЧП с российским сухогрузом "Урса Майор".
«
"Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
«
"По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран", - добавил он.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.