https://ria.ru/20250128/patrushev-1995963404.html

Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"

Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор" - РИА Новости, 28.01.2025

Патрушев прокомментировал крушение судна "Урса-Майор"

Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:22:00+03:00

2025-01-28T17:22:00+03:00

2025-01-28T17:22:00+03:00

в мире

россия

средиземное море

санкт-петербург

николай патрушев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запад пытается ограничить деятельность России на море, не гнушаясь даже терактами, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя ЧП с российским сухогрузом "Урса Майор". "Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран", - добавил он. Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.

https://ria.ru/20250128/patrushev-1995961126.html

https://ria.ru/20250128/tanker-1995960959.html

россия

средиземное море

санкт-петербург

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в мире, россия, средиземное море, санкт-петербург, николай патрушев