https://ria.ru/20250128/myaso-1995390206.html

"Подсадим всю Азию". Россия нашла новый стратегический ресурс

"Подсадим всю Азию". Россия нашла новый стратегический ресурс - РИА Новости, 28.01.2025

"Подсадим всю Азию". Россия нашла новый стратегический ресурс

В минувшем году экспорт мяса подскочил на четверть — сейчас его производят так много, как никогда. Потребление внутри страны тоже бьет рекорды: по прогнозам, в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T12:17:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мясо

экспорт

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В минувшем году экспорт мяса подскочил на четверть — сейчас его производят так много, как никогда. Потребление внутри страны тоже бьет рекорды: по прогнозам, в 2025-м съедят 83 килограмма на человека. Больше еще не было. В то же время в США и Европе динамика обратная. Чем обусловлен мясной бум и что происходит с ценами на базовый продукт в условиях высокой инфляции — в материале РИА Новости.Это рекордПо данным Минсельхоза, в 2024-м Россия экспортировала более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов — на 27% больше, чем в 2023-м. По свиноводческой продукции прирост на треть, птицеводческой — на 25%, крупного рогатого скота — на 22.Как подсчитали в федеральном центре "Агроэкспорт", общий результат в денежном выражении — плюс 24%, до рекордных 1,7 миллиарда долларов.На мясо птицы пришлось 48% экспорта (плюс 17%, 800 миллионов долларов), свинины — 37 (42 и 610 соответственно), говядины — 14 (16 и 230)."С 2019-го крупнейшим покупателем выступает Китай, ведущий импортер мяса птицы и говядины. В 2024-м продажи туда увеличились на 14%, до 560 миллионов долларов. В топ-3 также входят Саудовская Аравия (рост в 1,9 раза, до 230 миллионов) и Белоруссия: только за десять месяцев прошлого года Минск закупил мяса на 226 миллионов, что на десять процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го", — сообщили в "Агроэкспорте".Господдержка, инвестиции и кормаТакой прогресс связан с несколькими факторами. По мнению экспертов, прежде всего помогла государственная поддержка аграрного сектора — программы субсидирования, кредитования, налоговые льготы. Это позволило фермерам и компаниям модернизировать производство и нарастить мощности."Свой вклад внесли инвестиции в технологии: предприятия закупили передовое оборудование, что улучшило качество продукции, снизив затраты. Плюс развитие кормовой базы: расширение производства кормов повысило эффективность животноводства и, следовательно, объемы выпуска", — перечисляет Галина Платунина, старший преподаватель кафедры "Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии" МТУСИ.Важную роль играет географическая близость к потенциальным покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Ближнего Востока. Большой интерес к российским аграриям проявляют африканские государства, где повышение покупательной способности сопровождается ростом спроса на животный белок, подчеркивает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.Много едимНо дело не только в притоке инвестиций — сказался и внутренний спрос, добавляет Ирина Питюнина, руководитель Инновационного центра компании ООО "Спасский и партнеры" (выпускает комплексные пищевые добавки для мясо-, птице- и рыбоперерабатывающей промышленности).Так, потребление мяса в стране в 2024-м достигло рекордных 83 килограммов на человека (в 2023-м было 80).Ощущается стремление населения к более разнообразному и качественному питанию. Все популярнее баранина, ягнятина, мясо утки, указывает Питюнина.Потребление индейки выросло с 0,5 до 2,7 килограмма на человека с 2012-го. Россия — ведущий производитель индейки в Европе и второй в мире, сообщает отраслевой портал "Агротренд".В Европе, кстати, мясная отрасль сокращается. Согласно "Сельскохозяйственному прогнозу 2024-2035", опубликованному в январе пресс-службой ЕС, выпуск свинины уменьшится на 1,2 миллиона тонны в ближайшие десять лет. Та же тенденция с говядиной. Это последствия энергокризиса: в 2022-м мясо заметно подорожало из-за скачка цен на энергоносители и кормовые культуры, и с тех пор ситуация не улучшилась.Кроме того, внедряются продукты с белками искусственного происхождения или их заменителями.Доступный продуктВ России, наоборот, структура рационов меняется в пользу животного белка — цены это позволяют."Несмотря на общую инфляцию, мясо в большинстве категорий до сих пор можно назвать доступным продуктом для потребителя, птица наиболее бюджетна за счет высокой эффективности и коротких технологических циклов в птицеводческих комплексах. С другой стороны, говядина остается достаточно дорогой из-за сложности и продолжительности производства, а также меньших объемов поголовья крупного рогатого скота по сравнению с птицей и свиньями", — уточняет Вадим Петров.В прошлом году рост производства компенсировал высокий экспортный спрос, указывают аналитики, и обошлось без особого подорожания. В этом ждут умеренного повышения цен."В среднем на 10-15 процентов. Это результат увеличения стоимости ветеринарных препаратов на семь-девять процентов, кормовых добавок — на шесть-восемь, логистики — на четыре-семь процентов", — указывает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Трансинвест".При этом, подчеркивают аналитики, стабильные экспортные поставки позволяют сдерживать рост цен на внутреннем рынке, так как минимизируют себестоимость.Перспективы отечественного мясного экспорта специалисты считают многообещающими.Можно рассмотреть возможность выхода на новые рынки, такие как Индия, Вьетнам или другие страны Юго-Восточной Азии. Развиваются экспортные каналы в рамках ЕАЭС, укрепляется сотрудничество с Африкой. В страны БРИКС, по некоторым оценкам, поставки мяса из России будут увеличиваться на пять-семь процентов в год.

https://ria.ru/20241121/eksport-1985060172.html

https://ria.ru/20241216/myaso-1989396397.html

https://ria.ru/20250116/promyshlennost-1994095891.html

https://ria.ru/20240328/myaso-1936291528.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мясо, экспорт