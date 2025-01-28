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В Минпромторге рассказали о росте производства автомобилей в России - РИА Новости, 28.01.2025
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16:46 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995951505.html
В Минпромторге рассказали о росте производства автомобилей в России
В Минпромторге рассказали о росте производства автомобилей в России - РИА Новости, 28.01.2025
В Минпромторге рассказали о росте производства автомобилей в России
Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%, в том числе в легковом сегменте на 38%, в легком коммерческом - на 27%, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:46:00+03:00
2025-01-28T16:46:00+03:00
экономика
авто
россия
дмитрий черных
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%, в том числе в легковом сегменте на 38%, в легком коммерческом - на 27%, заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов. "Мы по производству закончили в положительных значениях. По итогам 2024 года на 33% нам производство удалось увеличить... В легковом сегменте на 38%, по легким коммерческим - 27%", - рассказал Чернов в рамках совещания в Совете Федерации "О мерах поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях". Он отметил, что особого внимания заслуживают сегменты грузовых автомобилей и автобусов, в которых рост производства в минувшем году стал незначительным. "По грузовикам - 7%, и по автобусам всего лишь 1%, поэтому данный сегмент мы видим как объект своего внимания в первую очередь", - отметил Чернов. По его словам, роста производства удалось достичь за счет инструментов поддержки Минпромторга - льготного автокредитования и лизинга, а также программ поддержки газомоторной техники. В рамках этих программ было реализовано 140 тысяч автомобилей, добавил он.
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экономика, авто, россия, дмитрий черных, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Экономика, Авто, Россия, Дмитрий Черных, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
В Минпромторге рассказали о росте производства автомобилей в России

Чернов: производство автомобилей в России в 2024 году выросло на 33%

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанкАвтомобили Niva Travel в на конвейере сборки "АвтоВАЗа"
Автомобили Niva Travel в на конвейере сборки АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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Автомобили Niva Travel в на конвейере сборки "АвтоВАЗа". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России по итогам 2024 года выросло на 33%, в том числе в легковом сегменте на 38%, в легком коммерческом - на 27%, заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов.
"Мы по производству закончили в положительных значениях. По итогам 2024 года на 33% нам производство удалось увеличить... В легковом сегменте на 38%, по легким коммерческим - 27%", - рассказал Чернов в рамках совещания в Совете Федерации "О мерах поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях".
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Он отметил, что особого внимания заслуживают сегменты грузовых автомобилей и автобусов, в которых рост производства в минувшем году стал незначительным.
"По грузовикам - 7%, и по автобусам всего лишь 1%, поэтому данный сегмент мы видим как объект своего внимания в первую очередь", - отметил Чернов.
По его словам, роста производства удалось достичь за счет инструментов поддержки Минпромторга - льготного автокредитования и лизинга, а также программ поддержки газомоторной техники. В рамках этих программ было реализовано 140 тысяч автомобилей, добавил он.
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ЭкономикаАвтоРоссияДмитрий ЧерныхМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФ
 
 
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