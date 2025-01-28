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Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера - РИА Новости, 28.01.2025
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22:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mayning-1996012383.html
Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера
Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера - РИА Новости, 28.01.2025
Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера
Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:47:00+03:00
2025-01-28T22:47:00+03:00
карабудахкентский район
россия
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев. "В Карабудахкентском районе пресекли майнинг-ферму! Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором", – написал Гаджиев Telegram-канале. По его словам, безучетное потребление электроэнергии составило более 359 тысяч киловатт-часов, а предварительный ущерб — почти 3 миллиона рублей. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html
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карабудахкентский район, россия, республика дагестан, происшествия
Карабудахкентский район, Россия, Республика Дагестан, Происшествия
Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера

В Дагестане выявили подпольную майнинг-ферму, незаконно подключенную к ЛЭП

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев.
«
"В Карабудахкентском районе пресекли майнинг-ферму! Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором", – написал Гаджиев Telegram-канале.
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13 января, 23:31
По его словам, безучетное потребление электроэнергии составило более 359 тысяч киловатт-часов, а предварительный ущерб — почти 3 миллиона рублей.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами.
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.
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