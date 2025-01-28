https://ria.ru/20250128/mayning-1996012383.html

Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера

Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера - РИА Новости, 28.01.2025

Подпольную майнинг-ферму выявили в Дагестане с помощью квадрокоптера

Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:47:00+03:00

2025-01-28T22:47:00+03:00

2025-01-28T22:47:00+03:00

карабудахкентский район

россия

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Очередная подпольная майнинг-ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, выявлена в Дагестане, вычислить ее удалось с помощью квадрокоптера с тепловизором, сообщил директор "Дагэнерго" Арсен Гаджиев. "В Карабудахкентском районе пресекли майнинг-ферму! Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к линии электропередач. Чтобы его вычислить, пришлось использовать даже квадрокоптер с тепловизором", – написал Гаджиев Telegram-канале. По его словам, безучетное потребление электроэнергии составило более 359 тысяч киловатт-часов, а предварительный ущерб — почти 3 миллиона рублей. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.

https://ria.ru/20250113/makhachkala-1993555123.html

https://ria.ru/20250127/mayning-1995757562.html

карабудахкентский район

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карабудахкентский район, россия, республика дагестан, происшествия