https://ria.ru/20250128/matvienko-1995986294.html

Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян

Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян - РИА Новости, 28.01.2025

Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян

Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:33:00+03:00

2025-01-28T18:33:00+03:00

2025-01-28T18:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

русская православная церковь

государственный кремлевский дворец

совет федерации рф

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXХIII международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений", на котором выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие Матвиенко участникам заседания огласил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин. "Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах – надежная защита от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у него высоких нравственных ценностей, чувства гордости за свою страну – общегосударственные задачи", - говорится в обращении спикера СФ. Матвиенко отметила, что подвиг советского народа стал духовной опорой для героев сегодняшнего дня – участников специальной военной операции, которые продолжают дело своих дедов и прадедов и борются с нацизмом, шаг за шагом освобождая исконные земли. "Важно, что сегодня в зоне проведения СВО исполняют свою миссию представители Русской православной церкви и других традиционных для России конфессий. Считаю это ярким символом подлинного духовного возрождения Отечества и залогом нашей победы", - подчеркнула она. Спикер Совфеда добавила, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее союзников. "История Великой Отечественной войны – это не хронология боевых действий, это история беззаветной любви к Родине, мужества, героизма, самопожертвования. Священная память о беспримерном подвиге советских людей живет в наших сердцах", - говорится в приветствии. По словам парламентария, преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности. Она напомнила, что по инициативе России Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла тематическую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Матвиенко подчеркнула, что Рождественские образовательные чтения входят в число самых ожидаемых событий общественной жизни страны. В 2025 году они открывают цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Политик выразила уверенность, что проведение Рождественских образовательных чтений будет способствовать дальнейшей консолидации общества, развитию и процветанию России.

https://ria.ru/20250128/putin-1995954927.html

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995763461.html

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), русская православная церковь, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, валентина матвиенко