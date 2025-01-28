Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян
Матвиенко заявила, что память о ВОВ защищает россиян от информационных войн
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXХIII международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений", на котором выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие Матвиенко участникам заседания огласил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.
"Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах – надежная защита от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у него высоких нравственных ценностей, чувства гордости за свою страну – общегосударственные задачи", - говорится в обращении спикера СФ.
Матвиенко отметила, что подвиг советского народа стал духовной опорой для героев сегодняшнего дня – участников специальной военной операции, которые продолжают дело своих дедов и прадедов и борются с нацизмом, шаг за шагом освобождая исконные земли. "Важно, что сегодня в зоне проведения СВО исполняют свою миссию представители Русской православной церкви и других традиционных для России конфессий. Считаю это ярким символом подлинного духовного возрождения Отечества и залогом нашей победы", - подчеркнула она.
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Спикер Совфеда добавила, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее союзников. "История Великой Отечественной войны – это не хронология боевых действий, это история беззаветной любви к Родине, мужества, героизма, самопожертвования. Священная память о беспримерном подвиге советских людей живет в наших сердцах", - говорится в приветствии.
По словам парламентария, преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности. Она напомнила, что по инициативе России Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла тематическую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Матвиенко подчеркнула, что Рождественские образовательные чтения входят в число самых ожидаемых событий общественной жизни страны. В 2025 году они открывают цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Политик выразила уверенность, что проведение Рождественских образовательных чтений будет способствовать дальнейшей консолидации общества, развитию и процветанию России.