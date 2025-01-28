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Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян - РИА Новости, 28.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:33 28.01.2025 (обновлено: 18:58 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/matvienko-1995986294.html
Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян
Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян - РИА Новости, 28.01.2025
Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян
Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:33:00+03:00
2025-01-28T18:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
русская православная церковь
государственный кремлевский дворец
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXХIII международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений", на котором выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие Матвиенко участникам заседания огласил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин. "Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах – надежная защита от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у него высоких нравственных ценностей, чувства гордости за свою страну – общегосударственные задачи", - говорится в обращении спикера СФ. Матвиенко отметила, что подвиг советского народа стал духовной опорой для героев сегодняшнего дня – участников специальной военной операции, которые продолжают дело своих дедов и прадедов и борются с нацизмом, шаг за шагом освобождая исконные земли. "Важно, что сегодня в зоне проведения СВО исполняют свою миссию представители Русской православной церкви и других традиционных для России конфессий. Считаю это ярким символом подлинного духовного возрождения Отечества и залогом нашей победы", - подчеркнула она. Спикер Совфеда добавила, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее союзников. "История Великой Отечественной войны – это не хронология боевых действий, это история беззаветной любви к Родине, мужества, героизма, самопожертвования. Священная память о беспримерном подвиге советских людей живет в наших сердцах", - говорится в приветствии. По словам парламентария, преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности. Она напомнила, что по инициативе России Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла тематическую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Матвиенко подчеркнула, что Рождественские образовательные чтения входят в число самых ожидаемых событий общественной жизни страны. В 2025 году они открывают цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Политик выразила уверенность, что проведение Рождественских образовательных чтений будет способствовать дальнейшей консолидации общества, развитию и процветанию России.
https://ria.ru/20250128/putin-1995954927.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), русская православная церковь, государственный кремлевский дворец, совет федерации рф, валентина матвиенко
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Русская православная церковь, Государственный Кремлевский дворец, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко раскрыла, как память о ВОВ защищает россиян

Матвиенко заявила, что память о ВОВ защищает россиян от информационных войн

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах являются надежной защитой от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXХIII международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений", на котором выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие Матвиенко участникам заседания огласил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин
Вчера, 16:56
"Достоверные знания о Великой Отечественной войне и ее итогах – надежная защита от информационной агрессии, нацеленной прежде всего на молодежь. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у него высоких нравственных ценностей, чувства гордости за свою страну – общегосударственные задачи", - говорится в обращении спикера СФ.
Матвиенко отметила, что подвиг советского народа стал духовной опорой для героев сегодняшнего дня – участников специальной военной операции, которые продолжают дело своих дедов и прадедов и борются с нацизмом, шаг за шагом освобождая исконные земли. "Важно, что сегодня в зоне проведения СВО исполняют свою миссию представители Русской православной церкви и других традиционных для России конфессий. Считаю это ярким символом подлинного духовного возрождения Отечества и залогом нашей победы", - подчеркнула она.
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Кравцов рассказал о мероприятиях по празднованию 80-летия Победы
27 января, 17:46
Спикер Совфеда добавила, что Советский Союз внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее союзников. "История Великой Отечественной войны – это не хронология боевых действий, это история беззаветной любви к Родине, мужества, героизма, самопожертвования. Священная память о беспримерном подвиге советских людей живет в наших сердцах", - говорится в приветствии.
По словам парламентария, преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности. Она напомнила, что по инициативе России Генеральная ассамблея ООН в декабре 2024 года приняла тематическую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Матвиенко подчеркнула, что Рождественские образовательные чтения входят в число самых ожидаемых событий общественной жизни страны. В 2025 году они открывают цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Политик выразила уверенность, что проведение Рождественских образовательных чтений будет способствовать дальнейшей консолидации общества, развитию и процветанию России.
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Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
27 января, 17:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)Русская православная церковьГосударственный Кремлевский дворецСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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