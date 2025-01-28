Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России
Подруга Сюзанны Масси: писательницу часто приглашали в Россию
© Фото : из личного архиваСюзанна Масси
© Фото : из личного архива
Сюзанна Масси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о красоте русской культуры, сказала в интервью РИА Новости ее близкая подруга Мэрилин Суизи.
"Она вытащила на свет все известные ей факты о красоте русской культуры. Безусловно, в советское время об этом знали не так уж много", - сказала Суизи.
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Она отметила, что Масси была очень популярна в России, и все ее книги переведены на русский язык. Самая известная из них, "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", во многих российских школах служила учебником отечественной истории.
"После падения коммунизма в 1990-е годы Масси часто ездила в Россию. Ее просили приехать, прочитать лекции", - сказала Суизи.
Суизи напомнила, что несколько лет назад Масси получила гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. "Ее очень хорошо знали в России", - добавила она.
Сюзанна Масси жила в американском штате Мэн и регулярно посещала Россию. Ее перу принадлежат книги "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", "Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я", "Павловск: Жизнь русского дворца" и многие другие.
Как сообщил представитель писательницы в России Балтазар Шальденбранд, ее дети, согласно завещанию, хотят развеять часть её праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга. По его словам, ее желанием было, чтобы ее личный архив был передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.
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