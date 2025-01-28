Рейтинг@Mail.ru
Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/massi-1995813398.html
Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России
Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России - РИА Новости, 28.01.2025
Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России
Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:19:00+03:00
2025-01-28T03:19:00+03:00
россия
санкт-петербург
мэн (штат)
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995781018_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_9fc863b6c46a32d7881e336131d71378.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о красоте русской культуры, сказала в интервью РИА Новости ее близкая подруга Мэрилин Суизи. "Она вытащила на свет все известные ей факты о красоте русской культуры. Безусловно, в советское время об этом знали не так уж много", - сказала Суизи. Она отметила, что Масси была очень популярна в России, и все ее книги переведены на русский язык. Самая известная из них, "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", во многих российских школах служила учебником отечественной истории. "После падения коммунизма в 1990-е годы Масси часто ездила в Россию. Ее просили приехать, прочитать лекции", - сказала Суизи. Суизи напомнила, что несколько лет назад Масси получила гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. "Ее очень хорошо знали в России", - добавила она. Сюзанна Масси жила в американском штате Мэн и регулярно посещала Россию. Ее перу принадлежат книги "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", "Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я", "Павловск: Жизнь русского дворца" и многие другие. Как сообщил представитель писательницы в России Балтазар Шальденбранд, ее дети, согласно завещанию, хотят развеять часть её праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга. По его словам, ее желанием было, чтобы ее личный архив был передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.
https://ria.ru/20230610/massi-1877396255.html
https://ria.ru/20220903/podarok-1814182818.html
россия
санкт-петербург
мэн (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995781018_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_6baab07d09198a9c25b46fffd755467e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, мэн (штат), владимир путин, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Мэн (штат), Владимир Путин, В мире
Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России

Подруга Сюзанны Масси: писательницу часто приглашали в Россию

© Фото : из личного архиваСюзанна Масси
Сюзанна Масси - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : из личного архива
Сюзанна Масси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о красоте русской культуры, сказала в интервью РИА Новости ее близкая подруга Мэрилин Суизи.
"Она вытащила на свет все известные ей факты о красоте русской культуры. Безусловно, в советское время об этом знали не так уж много", - сказала Суизи.
Сюзанна Масси - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Экс-советница Рейгана рассказала о передаче России своего архива
10 июня 2023, 15:13
Она отметила, что Масси была очень популярна в России, и все ее книги переведены на русский язык. Самая известная из них, "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", во многих российских школах служила учебником отечественной истории.
"После падения коммунизма в 1990-е годы Масси часто ездила в Россию. Ее просили приехать, прочитать лекции", - сказала Суизи.
Суизи напомнила, что несколько лет назад Масси получила гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. "Ее очень хорошо знали в России", - добавила она.
Сюзанна Масси жила в американском штате Мэн и регулярно посещала Россию. Ее перу принадлежат книги "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", "Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я", "Павловск: Жизнь русского дворца" и многие другие.
Как сообщил представитель писательницы в России Балтазар Шальденбранд, ее дети, согласно завещанию, хотят развеять часть её праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга. По его словам, ее желанием было, чтобы ее личный архив был передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Экс-советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев
3 сентября 2022, 09:05
 
РоссияСанкт-ПетербургМэн (штат)Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала