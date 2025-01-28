https://ria.ru/20250128/massi-1995813398.html

Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России

Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России - РИА Новости, 28.01.2025

Подруга Сюзанны Масси рассказала, что писательницу хорошо знали в России

Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:19:00+03:00

2025-01-28T03:19:00+03:00

2025-01-28T03:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Известная американская и российская писательница Сюзанна Масси, которая скончалась в воскресенье на 95-м году жизни, "вытащила на свет" все, что она знала о красоте русской культуры, сказала в интервью РИА Новости ее близкая подруга Мэрилин Суизи. "Она вытащила на свет все известные ей факты о красоте русской культуры. Безусловно, в советское время об этом знали не так уж много", - сказала Суизи. Она отметила, что Масси была очень популярна в России, и все ее книги переведены на русский язык. Самая известная из них, "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", во многих российских школах служила учебником отечественной истории. "После падения коммунизма в 1990-е годы Масси часто ездила в Россию. Ее просили приехать, прочитать лекции", - сказала Суизи. Суизи напомнила, что несколько лет назад Масси получила гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. "Ее очень хорошо знали в России", - добавила она. Сюзанна Масси жила в американском штате Мэн и регулярно посещала Россию. Ее перу принадлежат книги "Земля Жар-Птицы: Краса былой России", "Доверяй, но проверяй: Рейган, Россия и я", "Павловск: Жизнь русского дворца" и многие другие. Как сообщил представитель писательницы в России Балтазар Шальденбранд, ее дети, согласно завещанию, хотят развеять часть её праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга. По его словам, ее желанием было, чтобы ее личный архив был передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.

https://ria.ru/20230610/massi-1877396255.html

https://ria.ru/20220903/podarok-1814182818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, мэн (штат), владимир путин, в мире