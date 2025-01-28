"Пойдет до конца": во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа
Политик Филиппо: антитрамповские торговые соглашения ЕС навредят Франции
© Getty Images / Pool/Niall Carson Урсула фон дер Ляйен
© Getty Images / Pool/Niall Carson
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, направленный против президента США Дональда Трампа, угрожает французскому сельскому хозяйству, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа! Французские фермеры должны быть начеку: ЕС собирается раздавить их! <...> Она пойдет до конца!" — написал он.
"Давайте убьем ЕС как можно быстрее, <...> потому что он <...> намерен убить нас!" — заключил политик.
Ранее в декабре фон дер Ляйен, несмотря на протест нескольких ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Соглашение ожидает ратификации в Европарламенте и национальных парламентах стран ЕС.
На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе
21 января, 06:03
Торговый договор с осени вызывает массовые протесты фермеров во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше. Протестующие опасаются, что Европу завалит дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". Из-за этого он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.
Трамп устроил холодный душ Брюсселю, пишут СМИ
Вчера, 22:02