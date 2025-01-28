https://ria.ru/20250128/lyayen-1995821718.html

"Пойдет до конца": во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа

"Пойдет до конца": во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа - РИА Новости, 28.01.2025

"Пойдет до конца": во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа

План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, направленный против президента США Дональда Трампа, угрожает... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:52:00+03:00

2025-01-28T06:52:00+03:00

2025-01-28T11:33:00+03:00

в мире

франция

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германия

евросоюз

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, направленный против президента США Дональда Трампа, угрожает французскому сельскому хозяйству, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Ранее в понедельник издание Politico сообщило, что ЕС активизировал работу над торговыми соглашениями с Мексикой, Швейцарией и Малазией из-за угрозы протекционистской политики администрации Трампа в США."Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа! Французские фермеры должны быть начеку: ЕС собирается раздавить их! <...> Она пойдет до конца!" — написал он.При этом, по словам Филиппо, глава ЕК ведет себя так же, как и во время заключения скандального договора о свободной торговле с общим южноамериканским рынком Меркосур осенью. Как считает политик, общеевропейский орган снова действует в интересах Германии, вопреки возражениям Франции."Давайте убьем ЕС как можно быстрее, <...> потому что он <...> намерен убить нас!" — заключил политик.Ранее в декабре фон дер Ляйен, несмотря на протест нескольких ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Соглашение ожидает ратификации в Европарламенте и национальных парламентах стран ЕС.Торговый договор с осени вызывает массовые протесты фермеров во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше. Протестующие опасаются, что Европу завалит дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.Перспектива отношений Брюсселя с новой американской администрацией пока выглядит не самым лучшим образом. Ранее новый президент США Дональд Трамп скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". Из-за этого он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.

https://ria.ru/20250128/ritter-1995812675.html

https://ria.ru/20250121/ursula-1994731066.html

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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в мире, франция, сша, германия, евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия