https://ria.ru/20250128/lnr-1995825156.html
В ЛНР рассказали о ситуации на сватовско-кременском участке
В ЛНР рассказали о ситуации на сватовско-кременском участке - РИА Новости, 28.01.2025
В ЛНР рассказали о ситуации на сватовско-кременском участке
ВС РФ улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:07:00+03:00
2025-01-28T08:07:00+03:00
2025-01-28T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 янв – РИА Новости. ВС РФ улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Невзирая на активную фазу боевых действий, нашим войскам удалось выровнять рубеж подразделений переднего края и закрепиться на новых позициях в районе населенного пункта Лозовая. Северо-западнее Зеленого Гая есть небольшое продвижение вдоль реки Журавка. Противник был вынужден отступить на второй рубеж обороны", - сообщил Марочко. С его слов, тем самым ВСУ увеличили межпозиционное пространство на участке у Журавки. Также в районе недавно освобожденного села Новоегоровка ВС РФ расширили зону контроля по флангам штурмующих подразделений. "Западнее Макеевки (ЛНР) за истекшие сутки наши войска вклинились на глубину 300 метров в оборону противника по направлению Петровского, а также улучшили свое положение на участке более 5 километров по фронту", - рассказал военный эксперт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР рассказали о ситуации на сватовско-кременском участке
Марочко: ВС РФ улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке