https://ria.ru/20250128/kreml-1995872793.html

В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer

В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer - РИА Новости, 28.01.2025

В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer

В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:33:00+03:00

2025-01-28T12:34:00+03:00

в мире

испания

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эквадор

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Кремле не располагают деталями задержания судна Baltic Summer с российским экипажем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я просто не располагаю деталями, здесь нужно обращаться или в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований на то, соответствующие наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать", - сказал Песков журналистам. Ранее новостное агентство Europa Press передавало со ссылкой на источники, что 21 января Гражданская гвардия Испании задержала в открытом море контейнеровоз Baltic Summer с российским и белорусским экипажем на борту. Судно, направлявшееся из Эквадора в Санкт-Петербург, заподозрили в перевозке наркотиков и доставили в порт Пуэрто-де-Виго на западном побережье Испании для досмотра. Позже информация о наркотиках на борту, из-за которой был задержан контейнеровоз Baltic Summer с российскими моряками, не подтвердилась.

https://ria.ru/20250127/kabel-1995609764.html

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в мире, испания, россия, эквадор, дмитрий песков