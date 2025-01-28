https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах - РИА Новости, 28.01.2025

Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах

Россия проведет испытания многоразовой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах, завершить разработку комплекса планируется к 2030 году, заявил глава... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия проведет испытания многоразовой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах, завершить разработку комплекса планируется к 2030 году, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане... Надеемся завершить эту разработку к 2030 году", - сказал Борисов на пленарной сессии "Королевских чтений" в МГТУ имени Баумана.Он уточнил, что новая ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью, её будут запускать с космодрома Восточный.Согласно представленному Борисовым слайду, работы по созданию экспериментального образца многоразовой первой ступени и проведению испытаний на его основе запланированы на 2025-2028 годы.Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, заявлял в апреле 2024 года глава Минпромторга Денис Мантуров. Проектирование ракеты стартовало в 2020 году. Борисов отмечал, что первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз.

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, мгту имени баумана