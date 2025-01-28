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Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах
Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах - РИА Новости, 28.01.2025
Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах
Россия проведет испытания многоразовой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах, завершить разработку комплекса планируется к 2030 году, заявил глава... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:28:00+03:00
2025-01-28T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия проведет испытания многоразовой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах, завершить разработку комплекса планируется к 2030 году, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане... Надеемся завершить эту разработку к 2030 году", - сказал Борисов на пленарной сессии "Королевских чтений" в МГТУ имени Баумана.Он уточнил, что новая ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью, её будут запускать с космодрома Восточный.Согласно представленному Борисовым слайду, работы по созданию экспериментального образца многоразовой первой ступени и проведению испытаний на его основе запланированы на 2025-2028 годы.Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, заявлял в апреле 2024 года глава Минпромторга Денис Мантуров. Проектирование ракеты стартовало в 2020 году. Борисов отмечал, что первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, МГТУ имени Баумана
Многоразовую первую ступень ракеты "Амур-СПГ" испытают в 2025-2028 годах
Борисов: Россия проведет испытания ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия проведет испытания многоразовой первой ступени ракеты "Амур-СПГ" в 2025-2028 годах, завершить разработку комплекса планируется к 2030 году, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане... Надеемся завершить эту разработку к 2030 году", - сказал Борисов
на пленарной сессии "Королевских чтений" в МГТУ имени Баумана
.
Он уточнил, что новая ракета будет оснащена возвращаемой первой ступенью, её будут запускать с космодрома Восточный.
Согласно представленному Борисовым слайду, работы по созданию экспериментального образца многоразовой первой ступени и проведению испытаний на его основе запланированы на 2025-2028 годы.
Первый пуск российской метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью должен состояться в 2030 году, заявлял в апреле 2024 года глава Минпромторга Денис Мантуров. Проектирование ракеты стартовало в 2020 году. Борисов отмечал, что первую ступень многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет запускать в космос более 50 раз.