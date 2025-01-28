Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву
Посол Зиновьев: Сеул серьёзно воспринял предупреждения о поставках оружия Киеву
© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью "Известиям".
«
"Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне", — рассказал он.
Дипломат обратил внимание на то, что, хотя некоторые южнокорейские официальные лица периодически выступали с заявлениями о возможности пересмотра решения о непоставках летального вооружения в зону украинского конфликта, до практических шагов в этой сфере дело не дошло.
Абсолютное большинство южнокорейских граждан выступают против любых поставок вооружений киевскому режиму и с этим нельзя не считаться, добавил Зиновьев. К тому же, по его словам, в политической повестке Сеула сейчас доминируют внутренние проблемы и вопрос налаживания отношений с новой администрацией в США.
После заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент Владимир Путин назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что Россия в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. При этом Москва оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключая и КНДР, подчеркнул он.