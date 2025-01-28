https://ria.ru/20250128/koreya-1995821122.html

Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву

Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву - РИА Новости, 28.01.2025

Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву

Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:38:00+03:00

2025-01-28T06:38:00+03:00

2025-01-28T11:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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георгий зиновьев

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью "Известиям"."Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне", — рассказал он.Дипломат обратил внимание на то, что, хотя некоторые южнокорейские официальные лица периодически выступали с заявлениями о возможности пересмотра решения о непоставках летального вооружения в зону украинского конфликта, до практических шагов в этой сфере дело не дошло.Абсолютное большинство южнокорейских граждан выступают против любых поставок вооружений киевскому режиму и с этим нельзя не считаться, добавил Зиновьев. К тому же, по его словам, в политической повестке Сеула сейчас доминируют внутренние проблемы и вопрос налаживания отношений с новой администрацией в США.После заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент Владимир Путин назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что Россия в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. При этом Москва оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключая и КНДР, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250128/soskin-1995816081.html

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южная корея

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в мире, россия, южная корея, украина, георгий зиновьев