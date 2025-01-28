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Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 28.01.2025 (обновлено: 11:11 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/koreya-1995821122.html
Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву
Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву - РИА Новости, 28.01.2025
Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву
Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:38:00+03:00
2025-01-28T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
южная корея
украина
георгий зиновьев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью "Известиям"."Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне", — рассказал он.Дипломат обратил внимание на то, что, хотя некоторые южнокорейские официальные лица периодически выступали с заявлениями о возможности пересмотра решения о непоставках летального вооружения в зону украинского конфликта, до практических шагов в этой сфере дело не дошло.Абсолютное большинство южнокорейских граждан выступают против любых поставок вооружений киевскому режиму и с этим нельзя не считаться, добавил Зиновьев. К тому же, по его словам, в политической повестке Сеула сейчас доминируют внутренние проблемы и вопрос налаживания отношений с новой администрацией в США.После заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент Владимир Путин назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что Россия в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. При этом Москва оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключая и КНДР, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250128/soskin-1995816081.html
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в мире, россия, южная корея, украина, георгий зиновьев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Южная Корея, Украина, Георгий Зиновьев
Посол России рассказал о позиции Сеула по поставкам вооружений Киеву

Посол Зиновьев: Сеул серьёзно воспринял предупреждения о поставках оружия Киеву

© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские военные
Южнокорейские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи серьезно восприняли предупреждения Москвы о поставках вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью "Известиям".
«
"Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне", — рассказал он.
Дипломат обратил внимание на то, что, хотя некоторые южнокорейские официальные лица периодически выступали с заявлениями о возможности пересмотра решения о непоставках летального вооружения в зону украинского конфликта, до практических шагов в этой сфере дело не дошло.
Абсолютное большинство южнокорейских граждан выступают против любых поставок вооружений киевскому режиму и с этим нельзя не считаться, добавил Зиновьев. К тому же, по его словам, в политической повестке Сеула сейчас доминируют внутренние проблемы и вопрос налаживания отношений с новой администрацией в США.
После заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент Владимир Путин назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что Россия в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. При этом Москва оставляет за собой право поставлять оружие в другие регионы, не исключая и КНДР, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮжная КореяУкраинаГеоргий Зиновьев
 
 
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