https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html

Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России

Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России - РИА Новости, 28.01.2025

Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России

Аномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:08:00+03:00

2025-01-28T06:08:00+03:00

2025-01-28T06:08:00+03:00

общество

москва

алексей кокорин

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россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации и то же самое - в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но, когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза", - сказал Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, алексей кокорин, роман вильфанд, россия