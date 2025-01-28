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Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России - РИА Новости, 28.01.2025
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06:08 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России - РИА Новости, 28.01.2025
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России
Аномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:08:00+03:00
2025-01-28T06:08:00+03:00
общество
москва
алексей кокорин
роман вильфанд
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации и то же самое - в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но, когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза", - сказал Кокорин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.
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общество, москва, алексей кокорин, роман вильфанд, россия
Общество, Москва, Алексей Кокорин, Роман Вильфанд, Россия
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России

Климатолог Кокорин: к середине века в России будут чаще приходить теплые зимы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аномально теплые зимы к середине текущего века будут приходить в Россию примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации и то же самое - в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но, когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза", - сказал Кокорин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.
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