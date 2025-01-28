Киргизия и Таджикистан договорились об обмене приграничными участками
Киргизия и Таджикистан договорились об обмене участками в приграничных селах
© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии
Военнослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились о взаимном обмене участками в приграничных селах, сообщил киргизский президент Садыр Жапаров.
"У нас есть приграничные села, расположенные как шахматная доска, с перемешанными домами. Мы также урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон. Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если же наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан. Построим им дома в другом месте, при этом будут учтены размеры земельных участков. Таким образом, вопросы решались с учетом каждого метра земли", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар.
Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы
4 декабря 2024, 13:04
По словам Жапарова, вопрос границы между государствами практически решен. Сейчас ведутся двусторонние работы по документальному оформлению.
"После завершения этих работ подписи поставят межправительственные комиссии, затем – министры иностранных дел. После всех этих процедур соглашение будет ратифицировано парламентами двух стран. Далее документ подпишем мы, президенты двух стран. Затем состоится обмен нотами. И только потом, еще один-два года, будут вестись работы по демаркации. Только после этого процесс будет полностью завершен. Самое главное – мы достигли двустороннего соглашения", - подчеркнул лидер страны.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами. В начале декабря прошлого года глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев по итогам встречи со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым заявил, что Бишкек и Душанбе окончательно договорились по спорным участкам госграницы между государствами. Он уточнил, что юридическое оформление линии прохождения рубежа займет несколько месяцев.
На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между жителями
24 июля 2023, 20:37