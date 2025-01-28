https://ria.ru/20250128/kazakhstan-1995848896.html

Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера"

Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера" - РИА Новости, 28.01.2025

Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:59:00+03:00

2025-01-28T10:59:00+03:00

2025-01-28T12:15:00+03:00

казахстан

касым-жомарт токаев

энергетика

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg

АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер."На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния - ред.) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал он.Президент подчеркнул, что ждет от чиновников и законодателей идей относительно места, где будет построена вторая АЭС. Токаев назвал ядерную энергию основной экономической силой, необходимой государству."Только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - подытожил он.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371902.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, касым-жомарт токаев, энергетика, экономика