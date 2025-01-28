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Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера" - РИА Новости, 28.01.2025
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10:59 28.01.2025 (обновлено: 12:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kazakhstan-1995848896.html
Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера"
Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера" - РИА Новости, 28.01.2025
Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:59:00+03:00
2025-01-28T12:15:00+03:00
казахстан
касым-жомарт токаев
энергетика
экономика
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АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер."На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния - ред.) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал он.Президент подчеркнул, что ждет от чиновников и законодателей идей относительно места, где будет построена вторая АЭС. Токаев назвал ядерную энергию основной экономической силой, необходимой государству."Только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - подытожил он.
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371902.html
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РИА Новости
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казахстан, касым-жомарт токаев, энергетика, экономика
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Энергетика, Экономика
Токаев поручил приступить к созданию "ядерного кластера"

Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить темпы возведения первой АЭС в стране и начать создавать ядерный кластер.
"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния - ред.) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии", - сказал он.
Президент подчеркнул, что ждет от чиновников и законодателей идей относительно места, где будет построена вторая АЭС. Токаев назвал ядерную энергию основной экономической силой, необходимой государству.
"Только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения", - подытожил он.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Токаев не исключил, что в Казахстане начнут строить вторую АЭС
3 января, 07:16
 
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевЭнергетикаЭкономика
 
 
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