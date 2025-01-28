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Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС - РИА Новости, 28.01.2025
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09:46 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kazahstan-1995835123.html
Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС
Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС - РИА Новости, 28.01.2025
Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС
Казахстан скоро заключит соглашения по строительству первой в республике атомной электростанции (АЭС), определит места по возведению второй и третьей станций,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:46:00+03:00
2025-01-28T09:46:00+03:00
казахстан
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Казахстан скоро заключит соглашения по строительству первой в республике атомной электростанции (АЭС), определит места по возведению второй и третьей станций, сообщил казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседание правительств под председательством президента Касаым-Жомарта Токаева. "В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", - передает слова Бектенова агентство Казиноформ. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
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казахстан, олжас бектенов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf, в мире
Казахстан, Олжас Бектенов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", EDF, В мире
Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС

Премьер Бектенов: Казахстан скоро заключит соглашения по строительству АЭС

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Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Казахстан скоро заключит соглашения по строительству первой в республике атомной электростанции (АЭС), определит места по возведению второй и третьей станций, сообщил казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседание правительств под председательством президента Касаым-Жомарта Токаева.
"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", - передает слова Бектенова агентство Казиноформ.
В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.
В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси
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КазахстанОлжас БектеновГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"EDFВ мире
 
 
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