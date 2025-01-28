https://ria.ru/20250128/kazahstan-1995835123.html

Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС

Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС - РИА Новости, 28.01.2025

Казахстан заключит соглашения по строительству АЭС

Казахстан скоро заключит соглашения по строительству первой в республике атомной электростанции (АЭС), определит места по возведению второй и третьей станций,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:46:00+03:00

2025-01-28T09:46:00+03:00

2025-01-28T09:46:00+03:00

казахстан

олжас бектенов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

edf

в мире

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АЛМА-АТА, 28 янв – РИА Новости. Казахстан скоро заключит соглашения по строительству первой в республике атомной электростанции (АЭС), определит места по возведению второй и третьей станций, сообщил казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседание правительств под председательством президента Касаым-Жомарта Токаева. "В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС", - передает слова Бектенова агентство Казиноформ. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.

https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

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казахстан, олжас бектенов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", edf, в мире