Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена
Посольство России: Канада не может чтить память жертв нацизма, замалчивая данные
© Depositphotos.com / IrynaTolmОттава
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Оттава. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посольство России в Оттаве считает, что Канада не может искренне чтить память миллионов невинных жертв нацизма и одновременно замалчивать данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
Диппредставительство призвало рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений.
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"Невозможно искренне чтить память миллионов невинных жертв и одновременно замалчивать те страницы истории, которые требуют разоблачения... Именно поэтому в этот день мы вновь обращаем внимание на доклад Дешена - документ, проливающий свет на факты послевоенного укрытия нацистов и их пособников на территории Канады. Его рассекречивание - вопрос исторической справедливости, который нельзя откладывать", - говорится в заявлении по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста.
Посольство указало, что Канада, как страна-участница антигитлеровской коалиции, обязана перед своим народом и мировым сообществом доказать приверженность принципам транспарентности и правды.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.