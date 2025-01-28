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Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена - РИА Новости, 28.01.2025
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06:14 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kanada-1995820281.html
Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена
Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена - РИА Новости, 28.01.2025
Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена
Посольство России в Оттаве считает, что Канада не может искренне чтить память миллионов невинных жертв нацизма и одновременно замалчивать данные о нацистских... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:14:00+03:00
2025-01-28T06:14:00+03:00
в мире
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оттава
юнеско
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посольство России в Оттаве считает, что Канада не может искренне чтить память миллионов невинных жертв нацизма и одновременно замалчивать данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.Диппредставительство призвало рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений. "Невозможно искренне чтить память миллионов невинных жертв и одновременно замалчивать те страницы истории, которые требуют разоблачения... Именно поэтому в этот день мы вновь обращаем внимание на доклад Дешена - документ, проливающий свет на факты послевоенного укрытия нацистов и их пособников на территории Канады. Его рассекречивание - вопрос исторической справедливости, который нельзя откладывать", - говорится в заявлении по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста. Посольство указало, что Канада, как страна-участница антигитлеровской коалиции, обязана перед своим народом и мировым сообществом доказать приверженность принципам транспарентности и правды. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html
https://ria.ru/20250127/natsizm-1995790113.html
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в мире, канада, россия, оттава, юнеско, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Канада, Россия, Оттава, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945)
Посольство России призвало Канаду рассекретить доклад комиссии Дешена

Посольство России: Канада не может чтить память жертв нацизма, замалчивая данные

© Depositphotos.com / IrynaTolmОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Оттава. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Посольство России в Оттаве считает, что Канада не может искренне чтить память миллионов невинных жертв нацизма и одновременно замалчивать данные о нацистских преступниках, укрывшихся там после Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
Диппредставительство призвало рассекретить доклад комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в Канаде, обвиняемых в совершении военных преступлений.
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"Невозможно искренне чтить память миллионов невинных жертв и одновременно замалчивать те страницы истории, которые требуют разоблачения... Именно поэтому в этот день мы вновь обращаем внимание на доклад Дешена - документ, проливающий свет на факты послевоенного укрытия нацистов и их пособников на территории Канады. Его рассекречивание - вопрос исторической справедливости, который нельзя откладывать", - говорится в заявлении по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста.
Посольство указало, что Канада, как страна-участница антигитлеровской коалиции, обязана перед своим народом и мировым сообществом доказать приверженность принципам транспарентности и правды.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
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