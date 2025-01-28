https://ria.ru/20250128/gosduma-1995811537.html

В Госдуме рассказали, как забрать всю сумму пенсионных накоплений

В Госдуме рассказали, как забрать всю сумму пенсионных накоплений - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме рассказали, как забрать всю сумму пенсионных накоплений

В 2025 году разово можно забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:20:00+03:00

2025-01-28T02:20:00+03:00

2025-01-28T11:29:00+03:00

общество

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_60565389290a44ed9b5eb19a8e11fa5f.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2025 году разово можно забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ)."Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат", — сказал он. Депутат отметил, что в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. По его словам, этот показатель используется для расчета ежемесячной суммы выплат. "Например, если ваши накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты будет около 1852 рублей — как дополнение к основной пенсии", — сообщил собеседник агентства. Парламентарий отметил, что для того, чтобы избежать ошибок или отказов в начислении, важно заранее узнать через портал "Госуслуги" или в Соцфонде, где хранятся накопления."Если ваши накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), убедитесь, что у фонда есть действующая лицензия. Лицензии НПФ можно проверить на сайте Центробанка России. Также стоит уточнить правильность учета трудового стажа, поскольку ошибки часто возникают из-за неправильного учета работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже. В случае обнаружения таких ошибок необходимо обратиться в отделение Соцфонда с заявлением о пересмотре пенсионных выплат, приложив к нему документы, подтверждающие периоды работы: архивные справки, копии трудовых договоров или иные официальные данные", — рассказал депутат. По его словам, заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал "Госуслуги", в офисе Соцфонда или НПФ, а также через МФЦ. Он отметил, что срок рассмотрения заявления составляет до десяти рабочих дней, но может быть увеличен до трех месяцев, если потребуется предоставление дополнительных документов. "Ошибки в начислениях или отказы также возможны из-за технических сбоев. Например, если при выдаче СНИЛС были дублированы лицевые счета. В таких случаях необходимо подать заявление с правильными данными, чтобы фонд мог пересчитать выплаты", — добавил Гаврилов. Парламентарий рассказал, что в случае отказа в выплате накопительной пенсии, необходимо уточнить причины отказа в фонде, где были сформированы накопления. "Чаще всего это связано с отсутствием страховых взносов, несоблюдением условий для получения единовременной выплаты или ошибками в документах. Вы имеете право запросить письменное разъяснение отказа и, если решение кажется необоснованным, подать претензию через "Госуслуги" или обратиться в суд. Иногда отказ может быть связан с некорректным расчетом прожиточного минимума пенсионера, особенно если размер ежемесячной выплаты оказывается ниже установленного порога", — отметил депутат.Гаврилов также считает, что накопительная пенсия имеет свои особенности, которые важно учитывать."Например, если вы пропустили момент обращения за ее назначением, ежемесячный размер выплаты может увеличиться, так как ожидаемый период выплат будет сокращаться на 12 месяцев за каждый год промедления. Если накопления не были востребованы, и пенсионер умер, их могут унаследовать ближайшие родственники, обратившись в фонд в течение шести месяцев", — заключил он.

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html

https://ria.ru/20250108/pensii-1992833760.html

https://ria.ru/20250127/pensiya-1727617636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф