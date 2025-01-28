https://ria.ru/20250128/gosduma-1995809158.html

В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка

В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка - РИА Новости, 28.01.2025

В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка

В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T01:07:00+03:00

2025-01-28T01:07:00+03:00

2025-01-28T01:19:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Необходимо ли вводить обязательное тестирование медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка? Данный вопрос обсудим на ближайшем заседании Комитета по охране здоровья", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что по данным Минздрава, в России насчитывается менее 1% иностранных медицинских специалистов от всего числа медиков по стране. По его словам, Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по числу трудоустроенных иностранных врачей и медсестер, кроме того, иностранные граждане приезжают работать в отрасли по собственному желанию. "Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран", - подчеркнул он. Леонов отметил, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт. "Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны", - заключил он.

https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html

https://ria.ru/20241224/studenty-1990936580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, самарское, тульская область, сергей леонов, госдума рф