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В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка - РИА Новости, 28.01.2025
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01:07 28.01.2025 (обновлено: 01:19 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995809158.html
В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка
В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка - РИА Новости, 28.01.2025
В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка
В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T01:07:00+03:00
2025-01-28T01:19:00+03:00
общество
россия
самарское
тульская область
сергей леонов
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Необходимо ли вводить обязательное тестирование медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка? Данный вопрос обсудим на ближайшем заседании Комитета по охране здоровья", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что по данным Минздрава, в России насчитывается менее 1% иностранных медицинских специалистов от всего числа медиков по стране. По его словам, Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по числу трудоустроенных иностранных врачей и медсестер, кроме того, иностранные граждане приезжают работать в отрасли по собственному желанию. "Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран", - подчеркнул он. Леонов отметил, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт. "Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны", - заключил он.
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
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общество, россия, самарское, тульская область, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Самарское, Тульская область, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка

Депутат Леонов: в Госдуме обсудят введение тестов для медработников-иностранцев

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчебники на русском языке
Учебники на русском языке - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Необходимо ли вводить обязательное тестирование медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка? Данный вопрос обсудим на ближайшем заседании Комитета по охране здоровья", - сказал Леонов.
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Парламентарий добавил, что по данным Минздрава, в России насчитывается менее 1% иностранных медицинских специалистов от всего числа медиков по стране. По его словам, Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по числу трудоустроенных иностранных врачей и медсестер, кроме того, иностранные граждане приезжают работать в отрасли по собственному желанию.
"Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран", - подчеркнул он.
Леонов отметил, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт. "Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны", - заключил он.
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