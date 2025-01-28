В Госдуме обсудят тестирование врачей-иностранцев на знание русского языка
Депутат Леонов: в Госдуме обсудят введение тестов для медработников-иностранцев
Учебники на русском языке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Необходимо ли вводить обязательное тестирование медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка? Данный вопрос обсудим на ближайшем заседании Комитета по охране здоровья", - сказал Леонов.
Парламентарий добавил, что по данным Минздрава, в России насчитывается менее 1% иностранных медицинских специалистов от всего числа медиков по стране. По его словам, Новосибирская, Московская, Самарская, Томская, Тульская области, а также Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Москва лидируют среди регионов по числу трудоустроенных иностранных врачей и медсестер, кроме того, иностранные граждане приезжают работать в отрасли по собственному желанию.
"Не думаю, что привлечение высококвалифицированных иностранных врачей может негативно повлиять на качество оказываемой медпомощи. Плюсом для развития медицины может быть внедрение новых методов лечения и технологий, которые они привезли из своих стран", - подчеркнул он.
Леонов отметил, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт. "Что касается низковалифицированных специалистов без знания русского языка, то такие кадры нам не нужны", - заключил он.
Иностранцы будут сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы
24 декабря 2024, 09:18