https://ria.ru/20250128/festival-1995983880.html

Фестиваль "Дороги Победы" пройдет с 25 февраля в четырех городах России

Фестиваль "Дороги Победы" пройдет с 25 февраля в четырех городах России - РИА Новости, 28.01.2025

Фестиваль "Дороги Победы" пройдет с 25 февраля в четырех городах России

Музыкальный фестиваль "Дороги Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 25 февраля по 9 мая в Якутске, Самаре, Калининграде... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:36:00+03:00

2025-01-28T18:36:00+03:00

2025-01-28T18:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

якутск

самара

калининград

санкт-петербург

день победы. подготовка к празднику

день победы

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Дороги Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 25 февраля по 9 мая в Якутске, Самаре, Калининграде и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба проекта. "С 25 февраля по 9 мая 2025 года состоится масштабный музыкальный фестиваль "Дороги Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерты пройдут в четырех городах России: Якутск, Самара, Калининград, Санкт-Петербург. Каждая точка на дорожной карте фестиваля - особое место силы, мужества и героизма в годы Великой Отечественной войны. Все концерты приурочены к значимым для каждого региона датам во время BOB", - говорится в сообщении. По словам худрука и главного дирижера фестиваля Фабио Мастранджело, сегодня, когда наблюдаются явные попытки переписать мировую историю, фальсифицировать исторические сведения и исказить факты о событиях Великой Отечественной войны, защита памяти об этом подвиге является долгом каждого. Как уточняется, в программе фестиваля произведения русских и зарубежных композиторов, звучавшие на различных сценах во времена Великой Отечественной войны, песни военных лет. Кроме того, прозвучит музыка и современных композиторов, среди которых Петр Корягин, Мурат Кабардоков и Олеся Бердникова. Фестиваль стартует 25 февраля в Якутске, где выступят симфонический оркестр государственной филармонии республики Саха (Якутия) имени Кривошапко "Symphonica ARTica" и петербургский оркестр мелодических ударных инструментов MarimbaMix. После, 17 марта, выступления оркестра и солистов музыкального театра имени Шаляпина, а также сводного хора Пансиона воспитанниц Минобороны РФ пройдут в Самаре, а 30 апреля - в Калининграде. В День Победы 9 мая в пространстве Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" прозвучит Симфония №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича. Отмечается, что в фестивале "Дороги Победы" примут участие артисты ведущих оперных театров Санкт-Петербурга и Москвы: солистка театра "Геликон-Опера" Ольга Толкмит, приглашенный солист Мариинского театра, солист театра "Зазеркалье" Роман Арндт, солистка Михайловского театра Олеся Петрова. Почетными гостями фестиваля станут ветераны, участники СВО и члены их семей. Организатором фестиваля выступает Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

https://ria.ru/20250108/voyna-1991305385.html

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якутск

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калининград

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россия, якутск, самара, калининград, санкт-петербург, день победы. подготовка к празднику, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне