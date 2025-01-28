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В ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 28.01.2025
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12:13 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/es-1995864176.html
В ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении Украины
В ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении Украины - РИА Новости, 28.01.2025
В ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении Украины
Евросоюз должен ускориться и начать первый этап переговоров о вступлении Украины в блок к марту, пишет газета Politico со ссылкой на мнение шведского министра... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:13:00+03:00
2025-01-28T12:13:00+03:00
в мире
украина
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владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
politico
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз должен ускориться и начать первый этап переговоров о вступлении Украины в блок к марту, пишет газета Politico со ссылкой на мнение шведского министра по делам Евросоюза Йессики Русенкранц. "Русенкранц заявила, что Европе нужно "воспользоваться моментом" в деле присоединения Украины, чтобы начать первый "блок" в переговорах по вступлению в ЕС, лучше всего к марту", - пишет издание. По мнению министра, Киев принял достаточно реформ и теперь может быть допущен к первому этапу переговоров о вступлении, который, в частности, предполагает обсуждение верховенства закона в стране. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995575113.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, politico, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, Politico, НАТО
В ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении Украины

Politico: ЕС должен ускорить переговоры о вступлении Украины в блок к марту

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Евросоюз должен ускориться и начать первый этап переговоров о вступлении Украины в блок к марту, пишет газета Politico со ссылкой на мнение шведского министра по делам Евросоюза Йессики Русенкранц.
"Русенкранц заявила, что Европе нужно "воспользоваться моментом" в деле присоединения Украины, чтобы начать первый "блок" в переговорах по вступлению в ЕС, лучше всего к марту", - пишет издание.
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По мнению министра, Киев принял достаточно реформ и теперь может быть допущен к первому этапу переговоров о вступлении, который, в частности, предполагает обсуждение верховенства закона в стране.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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