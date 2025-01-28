Рейтинг@Mail.ru
Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/durov-1995815325.html
Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили
Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили - РИА Новости, 28.01.2025
Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили
Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:58:00+03:00
2025-01-28T03:58:00+03:00
в мире
франция
париж
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "Расследование продолжается, дата заседания не назначена", - заявили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что 6 декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как сообщала радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники, Дуров на вопросы суда касательно незаконного контента, который массово распространяется в Telegram (в том числе, о каналах, позволяющих легко приобрести наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или о группах, предлагающих материалы с педофильским содержанием), пообещал улучшить модерацию на платформе. Предприниматель отметил, что Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона". Дуров заявил, что за последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру. По информации Franceinfo, с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на порядка ста запросов Французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN). Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сам Дуров ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html
https://ria.ru/20250128/durov-1968735141.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, павел дуров, telegram
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram
Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили

Дату судебного заседания по делу задержанного во Франции Дурова еще не назначили

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
"Расследование продолжается, дата заседания не назначена", - заявили в прокуратуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Павел Дуров вышел из схватки с французами победителем
29 августа 2024, 08:00
Ранее сообщалось, что 6 декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Как сообщала радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники, Дуров на вопросы суда касательно незаконного контента, который массово распространяется в Telegram (в том числе, о каналах, позволяющих легко приобрести наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или о группах, предлагающих материалы с педофильским содержанием), пообещал улучшить модерацию на платформе. Предприниматель отметил, что Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона".
Дуров заявил, что за последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру. По информации Franceinfo, с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на порядка ста запросов Французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN).
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Сам Дуров ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
14:48
 
В миреФранцияПарижПавел ДуровTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала