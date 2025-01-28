https://ria.ru/20250128/durov-1995815325.html

Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили

Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили - РИА Новости, 28.01.2025

Дату заседания суда по делу Дурова до сих пор не назначили

Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:58:00+03:00

2025-01-28T03:58:00+03:00

2025-01-28T03:58:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "Расследование продолжается, дата заседания не назначена", - заявили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что 6 декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Как сообщала радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники, Дуров на вопросы суда касательно незаконного контента, который массово распространяется в Telegram (в том числе, о каналах, позволяющих легко приобрести наркотики, о похищенных банковских реквизитах, о возможности нанять киллера или о группах, предлагающих материалы с педофильским содержанием), пообещал улучшить модерацию на платформе. Предприниматель отметил, что Telegram ежемесячно удаляет по всему миру "от 15 до 20 миллионов аккаунтов пользователей за нарушения закона". Дуров заявил, что за последние шесть месяцев в рамках сотрудничества Telegram с правоохранителями 10 тысяч единиц данных пользователей были переданы властям по всему миру. По информации Franceinfo, с момента задержания Дурова в августе к концу сентября платформа ответила на порядка ста запросов Французского управления по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних (OFMIN). Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Сам Дуров ранее заявил, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.

https://ria.ru/20240829/durov-1969110028.html

https://ria.ru/20250128/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, павел дуров, telegram