https://ria.ru/20250128/dagestan-1995972796.html

В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов

В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов - РИА Новости, 28.01.2025

В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов

Подросток из Махачкалы, "минировавший" социальные объекты в трех городах России, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:56:00+03:00

2025-01-28T17:56:00+03:00

2025-01-28T17:56:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Подросток из Махачкалы, "минировавший" социальные объекты в трех городах России, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя республики в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня 2024 года подросток "с целью дестабилизации деятельности органов власти" звонил в различные объекты социальной инфраструктуры в Волгограде, Махачкале и Краснодаре и сообщал о якобы готовящихся там терактах.

https://ria.ru/20250127/zatseper-1995745170.html

россия

махачкала

волгоград

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происшествия, россия, махачкала, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)