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В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов - РИА Новости, 28.01.2025
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17:56 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/dagestan-1995972796.html
В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов
В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов - РИА Новости, 28.01.2025
В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов
Подросток из Махачкалы, "минировавший" социальные объекты в трех городах России, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:56:00+03:00
2025-01-28T17:56:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Подросток из Махачкалы, "минировавший" социальные объекты в трех городах России, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя республики в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня 2024 года подросток "с целью дестабилизации деятельности органов власти" звонил в различные объекты социальной инфраструктуры в Волгограде, Махачкале и Краснодаре и сообщал о якобы готовящихся там терактах.
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происшествия, россия, махачкала, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане подростка будут судить за "минирование" социальных объектов

Подростку, "минировавшему" соцобъекты в трех городах России, грозит до пяти лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 28 янв - РИА Новости. Подросток из Махачкалы, "минировавший" социальные объекты в трех городах России, предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.
«
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя республики в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 июня 2024 года подросток "с целью дестабилизации деятельности органов власти" звонил в различные объекты социальной инфраструктуры в Волгограде, Махачкале и Краснодаре и сообщал о якобы готовящихся там терактах.
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