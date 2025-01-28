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К поиску человека под завалами в Белогорске привлекли кинолога

К поиску человека под завалами в Белогорске привлекли кинолога - РИА Новости, 28.01.2025

К поиску человека под завалами в Белогорске привлекли кинолога

Спасатели привлекли кинолога к поиску человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:16:00+03:00

2025-01-28T14:16:00+03:00

2025-01-28T14:35:00+03:00

происшествия

белогорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв – РИА Новости. Спасатели привлекли кинолога к поиску человека под завалами после взрыва в производственном здании на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, сообщает главк МЧС региона."Пожарно-спасательные подразделения продолжают поисковые работы на месте происшествия в Белогорске. В настоящее время специалисты продолжают обследование помещений и бункеров. К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего на месте ЧП работают 41 человек, 11 единиц техники.По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (08.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел хлопок силосной установки в производственном здании без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20250128/vzryv-1995902272.html

белогорск

амурская область

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происшествия, белогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, благовещенск