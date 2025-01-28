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Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову - РИА Новости, 28.01.2025
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14:58 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/arest-1995928337.html
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову - РИА Новости, 28.01.2025
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову
Мосгорсуд до конца зимы продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:58:00+03:00
2025-01-28T14:58:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
московский городской суд
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мосгорсуд до конца зимы продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 февраля", - рассказал собеседник агентства. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование завершено, защита закончила ознакомление с материалами дела. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
https://ria.ru/20241203/shabutdinov-1986999821.html
https://ria.ru/20241130/shabutdinov-1986600929.html
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происшествия, аяз шабутдинов, московский городской суд
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову

Мосгорсуд продлил арест бизнес-коучу Аязу Шабутдинову до конца зимы

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мосгорсуд до конца зимы продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 февраля", - рассказал собеседник агентства.
Василий Алексеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Соучастник бизнес-коуча Шабутдинова покинул Россию
3 декабря 2024, 04:54
Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование завершено, защита закончила ознакомление с материалами дела.
По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Аяз Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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30 ноября 2024, 08:20
 
ПроисшествияАяз ШабутдиновМосковский городской суд
 
 
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