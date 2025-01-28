https://ria.ru/20250128/arest-1995928337.html

Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову

Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову - РИА Новости, 28.01.2025

Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову

Мосгорсуд до конца зимы продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:58:00+03:00

2025-01-28T14:58:00+03:00

2025-01-28T14:58:00+03:00

происшествия

аяз шабутдинов

московский городской суд

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мосгорсуд до конца зимы продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Шабутдинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 февраля", - рассказал собеседник агентства. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" Шабутдинов обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Ему предъявлено 113 эпизодов мошенничества. Предварительное расследование завершено, защита закончила ознакомление с материалами дела. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.

https://ria.ru/20241203/shabutdinov-1986999821.html

https://ria.ru/20241130/shabutdinov-1986600929.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, аяз шабутдинов, московский городской суд