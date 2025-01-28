https://ria.ru/20250128/aliev-1995939024.html

Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении

Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении - РИА Новости, 28.01.2025

Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, но Ереван должен предоставить беспрепятственный проезд из... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:02:00+03:00

2025-01-28T16:02:00+03:00

2025-01-28T16:02:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

ереван

ильхам алиев

сергей лавров

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БАКУ, 28 янв – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, но Ереван должен предоставить беспрепятственный проезд из Азербайджана через армянскую территорию в Нахичеванскую автономную республику. "Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан (имеется в виду Нахичеванская автономная республика – ред.)… Как на международном уровне, так и в ходе двусторонних контактов с Арменией мы постоянно подчеркиваем один вопрос: должен быть обеспечен беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан. Должен быть комфортный и свободный проезд... без каких-либо проверок и препятствий", - сказал Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникский район Армении.

https://ria.ru/20250123/armenija-1995093252.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, сергей лавров