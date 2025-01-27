https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995647974.html

На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту

На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту

В прошлом году Владимир Зеленский и его приближенные зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:32:00+03:00

2025-01-27T10:32:00+03:00

2025-01-27T12:58:00+03:00

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В прошлом году Владимир Зеленский и его приближенные зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024-м. По моим подсчетам, Бубочка и Ко зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту", — говорится в посте.Исходя из расчетов Дубинского и учитывая, что в 366 днях 2024 года было 527 тысячи 40 минут, можно предположить, что Зеленский и его окружение заработали за это время 18 миллиардов 973,4 миллиона долларов.В начале января Дубинский заявил, что Зеленский и его команда за пять лет нахождения у власти обогатились на сто миллиардов долларов, прежде всего за счет пандемии COVID-19, проекта "Большая стройка" и конфликта с Россией.

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html

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владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире