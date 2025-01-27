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На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту - РИА Новости, 27.01.2025
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10:32 27.01.2025 (обновлено: 12:58 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995647974.html
На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту
На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту
В прошлом году Владимир Зеленский и его приближенные зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:32:00+03:00
2025-01-27T12:58:00+03:00
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В прошлом году Владимир Зеленский и его приближенные зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. &quot;Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024-м. По моим подсчетам, Бубочка и Ко зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту&quot;, — говорится в посте.Исходя из расчетов Дубинского и учитывая, что в 366 днях 2024 года было 527 тысячи 40 минут, можно предположить, что Зеленский и его окружение заработали за это время 18 миллиардов 973,4 миллиона долларов.В начале января Дубинский заявил, что Зеленский и его команда за пять лет нахождения у власти обогатились на сто миллиардов долларов, прежде всего за счет пандемии COVID-19, проекта "Большая стройка" и конфликта с Россией.
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владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире
Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине посчитали заработок Зеленского в минуту

Дубинский: Зеленский в 2024 году зарабатывал по 36 тысяч долларов в минуту

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В прошлом году Владимир Зеленский и его приближенные зарабатывали по 36 тысяч долларов в минуту, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«

"Сейчас я вам подсчитаю, сколько украли Зеленский и его шайка мародеров на войне в 2024-м. По моим подсчетам, Бубочка и Ко зарабатывали 36 тысяч долларов в минуту", — говорится в посте.

Исходя из расчетов Дубинского и учитывая, что в 366 днях 2024 года было 527 тысячи 40 минут, можно предположить, что Зеленский и его окружение заработали за это время 18 миллиардов 973,4 миллиона долларов.
В начале января Дубинский заявил, что Зеленский и его команда за пять лет нахождения у власти обогатились на сто миллиардов долларов, прежде всего за счет пандемии COVID-19, проекта "Большая стройка" и конфликта с Россией.
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Владимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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