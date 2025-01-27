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Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов - РИА Новости, 27.01.2025
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11:57 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vsu-1995672462.html
Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов
Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов - РИА Новости, 27.01.2025
Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов
Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:57:00+03:00
2025-01-27T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины. "На Днепропетровщине (в Днепропетровской области - ред.) ГБР задержало заместителя командира воинской части, который присвоил приборы ночного видения на почти 4 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов -ред,)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Как сообщили в ГБР, подозреваемый отвечал за логистику в части, благодаря чему имел доступ к складу с оборудованием и документации. Злоумышленник списал 24 прибора ночного видения в качестве утраченных на поле боя, спрятав ценное оборудование в куче мусора на складе части. По данным ГБР, военнослужащий помещен под стражу. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

Замкомандира части ВСУ украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"На Днепропетровщине (в Днепропетровской области - ред.) ГБР задержало заместителя командира воинской части, который присвоил приборы ночного видения на почти 4 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов -ред,)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
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Как сообщили в ГБР, подозреваемый отвечал за логистику в части, благодаря чему имел доступ к складу с оборудованием и документации. Злоумышленник списал 24 прибора ночного видения в качестве утраченных на поле боя, спрятав ценное оборудование в куче мусора на складе части. По данным ГБР, военнослужащий помещен под стражу.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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