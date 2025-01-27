https://ria.ru/20250127/vsu-1995672462.html

Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов - РИА Новости, 27.01.2025

Украинский военный украл приборы ночного видения на 95 тысяч долларов

Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:57:00+03:00

2025-01-27T11:57:00+03:00

2025-01-27T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, отвечающий за логистику одного из украинских подразделений, украл из части 24 прибора ночного видения на сумму около 95 тысяч долларов, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины. "На Днепропетровщине (в Днепропетровской области - ред.) ГБР задержало заместителя командира воинской части, который присвоил приборы ночного видения на почти 4 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов -ред,)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Как сообщили в ГБР, подозреваемый отвечал за логистику в части, благодаря чему имел доступ к складу с оборудованием и документации. Злоумышленник списал 24 прибора ночного видения в качестве утраченных на поле боя, спрятав ценное оборудование в куче мусора на складе части. По данным ГБР, военнослужащий помещен под стражу. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html

https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html

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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины